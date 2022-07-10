В МИД заявили о прибытии судна с грузами в российский поселок Шпицбергена

Судно с продуктами, стойматериалами, запчастями и медицинским оборудованием прибыло на архипелаг вечером 8 июля после блокировки грузов властями Норвегии. Их доставил на архипелаг норвежский перевозчик

Фото: Сергей Мамонтов / РИА Новости

Судно «Норбьерн» с критически важными грузами для работников треста «Арктикуголь» и Генконсульства России прибыло в российский поселок Баренцбург на архипелаге Шпицберген вечером 8 июля, сообщил в Telegram МИД России.

«На его борту находятся два контейнера с критически важными грузами <...>, включая продукты, медицинское оборудование, строительные материалы и запасные части для транспортных средств» — рассказали в ведомстве.

Ситуация с перевозкой грузов обострилась после того, как в конце июня Норвегия отказалась исключить поставки для российских поселений на Шпицбергене в Северном Ледовитом океане из-под европейских санкций. Отказ поступил на запрос «Арктикугля», трест просил пропустить 20 т продовольствия для шахтерского поселка Баренцбург. Этот груз доставляет на архипелаг из Мурманска единственное грузовое судно Bring. В этом же поселке находится генконсульство на Шпицбергене, всего в Баренцбурге живут около 500 человек, включая вахтовиков-шахтеров.

ЕС с начала апреля перестал пускать на свою территорию грузовые автомобили, зарегистрированные в России и Белоруссии.

Российский МИД призывал Осло урегулировать вопрос с поставками грузов в кратчайшие сроки. В ведомстве отмечали, что если Норвегия не пойдет на это, Москва примет ответные меры. В Госдуме, в частности, предлагали денонсировать договор между двумя странами о сотрудничестве в Баренцевом море и Северном Ледовитом океане.

Позднее, 6 июля, норвежский телеканал NRK со ссылкой на МИД страны сообщил, что из города Тромсё вышло судно с грузами для Баренцбурга. Их должны были перевести в норвежский поселок Лонгйир, который находится на том же острове, что и российский. Дороги от него к Баренцбургу нет, поэтому грузы туда можно доставить только по воде или по воздуху.

В МИД Норвегии после отправки грузов заметили, что Осло не собирался прекращать поставки на Шпицберген. Страна предложила доставлять грузы на архипелаг через своего перевозчика и сообщила, что согласовала этот вопрос с Россией.

Читайте на РБК Pro Pro Палеодиета. Ешьте то, что предназначено природой, чтобы снизить вес и укрепить здоровье Палеодиета. Ешьте то, что предназначено природой, чтобы снизить вес и укрепить здоровье Саммари Pro Как защитить кожу от солнца: подробная инструкция от дерматолога Как защитить кожу от солнца: подробная инструкция от дерматолога Инструкции Pro Рынок США падает. Пора «выкупать дно» или оно впереди — мнения экспертов Рынок США падает. Пора «выкупать дно» или оно впереди — мнения экспертов Прогнозы Pro Восемь способов загубить отпуск и как этого не допустить Восемь способов загубить отпуск и как этого не допустить Инструкции Pro «Я как ниндзя в уличном бою»: Рэй Далио — о влиянии медитации «Я как ниндзя в уличном бою»: Рэй Далио — о влиянии медитации Статьи Pro 11 гаджетов, которые помогут улучшить сон 11 гаджетов, которые помогут улучшить сон Статьи Pro Как оценить и повысить рентабельность продаж Как оценить и повысить рентабельность продаж Инструкции Pro Как компании выигрывали суды с сотрудниками благодаря КЭДО: три кейса Как компании выигрывали суды с сотрудниками благодаря КЭДО: три кейса Кейсы

Норвежское судно отправилось в Баренцбург в тот же день, 6 июля. В российском генконсульстве на Шпицбергене рассказали, что перевозчик заехал за грузами в Мурманск по соглашению с трестом «Арктикуголь», забрал оттуда два контейнера и переправил их через границу. Затем контейнеры довезли до Тромсё и погрузили на норвежский корабль, который отплыл из порта 5 июля.