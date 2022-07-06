Дипломаты рассказали, как удалось решить проблему с грузами на Шпицберген

Фото: Лев Федосеев / ТАСС

В российский поселок Баренцбург на Шпицбергене отправлено два контейнера с грузами, сообщили РБК в пресс-службе генконсульства России на Шпицбергене.

«Да, контейнеры были перевезены норвежской компанией. Она заехала в Мурманск по соглашению с трестом «Арктикуголь», забрала новые грузы (два контейнера), перевезла их через границу, довезла до Тромсё и погрузила на норвежский корабль, который 5 июля покинул порт Тромсё и 8 июля прибудет в Баренцбург», — сообщили в консульстве. В контейнерах содержится техническое оборудование для шахты, запчасти для баржи «Пирамида» и другое техническое оборудование.

Там добавили, что речь идет о двух новых контейнерах, а не о тех, которые застряли с 30 апреля на границе. В них находится 7 т продуктов. С ними «есть небольшие технические сложности с перегрузкой на норвежский грузовой автотранспорт». «Мы надеемся, что они будут решены и эти «старые» контейнеры в ближайшее время тоже будут доставлены в Баренцбург», — добавили в консульстве.

Поставки грузов в российский поселок и дальше будут проводится по этой же схеме — с использованием норвежских перевозчиков. «Насколько я понимаю, трест «Арктикуголь» и дальше будет использовать эту схему доставки грузов через норвежскую территорию — с использованием норвежских автоперевозчиков», — также сообщили РБК в консульстве.

«Я считаю, что события последних дней показывают, что плотный диалог есть и он приносит плоды», — сказал генконсул России на Шпицбергене Сергей Гущин (цитата по ТАСС).

ЕС с начала апреля перестал пускать на свою территорию зарегистрированные в России и Белоруссии грузовые автомобили, и Осло отказался сделать исключение для перевозчиков, доставляющих грузы на Шпицберген.

В конце июня МИД страны отклонил запрос российского посольства на доставку 20 т продовольствия в Баренцбург. Тогда российский МИД призвал Осло как можно скорее решить проблему, указав, что в противном случае «неизбежны» ответные меры.

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Ранее о выходе из Тромсё судна с грузами для Баренцбурга сообщил норвежский телеканал NRK со ссылкой на МИД страны. Грузы доставят в Лонгйир, норвежский поселок на острове, являющийся административным центром архипелага. Дороги от него к Баренцбургу нет, поэтому грузы туда можно доставить либо по воде, либо по воздуху.

В МИД Норвегии заявили, что у Осло не было намерения прекращать поставки на Шпицберген. Новый вариант переправки грузов — с помощью норвежского перевозчика — был согласован с Россией, отметили в ведомстве.