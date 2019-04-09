Reuters узнал о новом запросе России в Интерпол на арест Браудера

Москва не прекращает попытки добиться от Интерпола задержания финансиста Уильяма Браудера и вновь обратилась к организации с этой просьбой. Ранее Интерпол шесть раз отвергал требования

Уильям Браудер (Фото: Luke MacGregor / Bloomberg)

Россия в седьмой раз запросила Интерпол арестовать финансиста Уильяма Браудера, сообщает Reuters.

Агентство ссылается на письмо комиссии Интерпола к адвокатам Браудера, в котором говорится, что Россия запросила арестовать его по обвинениям, включающим преднамеренное банкротство и уклонение от уплаты налогов. Письмо датировано 21 января.

Копию российского письма разместил у себя в Twitter сам Браудер. Как следует из документа, запрос России комиссия Интерпола рассмотрит на сессии, которая пройдет с 15 по 19 апреля.

Москва ранее неоднократно просила Интерпол об аресте Браудера, однако шесть раз получала отказ​. Браудер настаивает, что действия Москвы политически мотивированы и связаны с его усилиями по расследованию дела Сергея Магнитского — аудитора, который в ноябре 2009 года умер в столичном СИЗО.

В ноябре 2018 года Генпрокуратура сообщила, что возбудила очередное уголовное дело против Браудера. На этот раз следователи заподозрили его в организации транснационального преступного сообщества и убийстве Магнитского и других своих сообщников. До этого, в 2017 году, Тверской суд приговорил Браудера к девяти годам лишения свободы за преднамеренное банкротство, а также за уклонение от уплаты налогов.