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Дело губернатора Фургала ,  
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Дегтярев пообещал «собрать вещи и уехать» в случае оправдания Фургала

Такое развитие событий врио главы Хабаровского края допустил, если Фургал сможет принять участие в губернаторских выборах. «Конкурировать с Фургалом на выборах не собираюсь», — заявил Дегтярев
Михаил Дегтярев
Михаил Дегтярев (Фото: пресс-служба администрации Хабаровского края / ТАСС)

Временно исполняющий обязанности губернатора Хабаровского края Михаил Дегтярев на пресс-конференции заявил, что в случае оправдания бывшего краевого губернатора Сергея Фургала он «соберет вещи» и покинет регион.

«Если его оправдают и он сможет принять участие [в выборах], я вещи собираю и уезжаю. <...> Конкурировать с Фургалом на выборах не собираюсь», — сказал Дегтярев (трансляцию вело «Эхо Москвы»).

Отвечая на вопрос, готов ли он пойти на выборы главы региона, запланированные на сентябрь 2021 года, Дегтярев сказал: «Пока ни на какие выборы не иду». «Я вообще ни на какие выборы не то что пока не иду, у меня этого вообще в голове нет», — пояснил он.

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Михаил Дегтярев

Говоря об отношениях с Фургалом, Дегтярев отметил, что они вместе работали во время двух созывов в Госдуме. «Я его хорошо знаю. Все, что с ним произошло, мне лично больно. Я здесь нахожусь в должности из-за того, что с ним эта история приключилась», — сказал врио главы Хабаровского края.

Дегтярев добавил, что комментировать вопросы следствия в отношении Фургала не имеет права ни с гражданской, ни с юридической точки зрения. По его словам, экс-глава региона может рассчитывать на защиту своего имени, а партия ЛДПР будет заниматься этим вопросом.

Также Дегтярев сообщил, что пока намерен работать с командой арестованного Фургала. «Команда Сергея Ивановича Фургала, которая сегодня исполняет обязанности, работает ритмично, мы сегодня поговорили со многими, она имеет право продолжать трудиться. Никто в отставку у нас не уходит до особых распоряжений, вопросов или обстоятельств. Все работают на местах», — сказал Дегтярев.

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Фото: guruff / Instagram

«Понятные вещи, когда любой руководитель, приезжая на любое рабочее место, приводит несколько человек с собой. Никаких [изменений не планируется], по крайней мере пока. Министры все пока на местах. Если кто-то будет уходить, будем рассматривать [новые кандидатуры] по профессиональному признаку», — заявил Дегтярев, уточнив, что на новые места могут рассматриваться как люди из Хабаровского края, так и из других регионов.

Говоря о задачах на новой должности, Дегтярев заявил, что его основной задачей на новом посту являются функционирование институтов власти и социально-экономическое развитие региона. «И эта задача поставлена во время назначения Владимиром Владимировичем [Путиным], у меня она утилитарная — обеспечить устойчивое функционирование институтов власти и социально-экономическое развитие, бюджетный процесс и сопутствующие вопросы управления», — уточнил он.

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Дегтярева назначили врио главы Хабаровского края после отстранения от должности губернатора региона Сергея Фургала, которого подозревают в причастности к деятельности местной преступной группировки и организации убийств бизнесменов в середине 2000-х. Сам Фургал вину не признает.

Фургала задержали 9 июля и доставили в Москву, где суд арестовал его на два месяца, до 9 сентября. Путин 20 июля отправил Фургала в отставку в связи с утратой доверия.

Дегтярев до назначения на должность врио главы Хабаровского края работал депутатом Госдумы от ЛДПР. На новый пост его назначил Владимир Путин. В Хабаровск Дегтярев прилетел во вторник, 21 июля, после чего был представлен краевому правительству.

Автор: Михаил Юшков
Теги: Михаил Дегтярев, Сергей Фургал, Хабаровский край
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