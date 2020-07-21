Дегтярев пообещал «собрать вещи и уехать» в случае оправдания Фургала

Дегтярев добавил, что комментировать вопросы следствия в отношении Фургала не имеет права ни с гражданской, ни с юридической точки зрения. По его словам, экс-глава региона может рассчитывать на защиту своего имени, а партия ЛДПР будет заниматься этим вопросом.
Также Дегтярев сообщил, что пока намерен работать с командой арестованного Фургала. «Команда Сергея Ивановича Фургала, которая сегодня исполняет обязанности, работает ритмично, мы сегодня поговорили со многими, она имеет право продолжать трудиться. Никто в отставку у нас не уходит до особых распоряжений, вопросов или обстоятельств. Все работают на местах», — сказал Дегтярев.
«Понятные вещи, когда любой руководитель, приезжая на любое рабочее место, приводит несколько человек с собой. Никаких [изменений не планируется], по крайней мере пока. Министры все пока на местах. Если кто-то будет уходить, будем рассматривать [новые кандидатуры] по профессиональному признаку», — заявил Дегтярев, уточнив, что на новые места могут рассматриваться как люди из Хабаровского края, так и из других регионов.
Говоря о задачах на новой должности, Дегтярев заявил, что его основной задачей на новом посту являются функционирование институтов власти и социально-экономическое развитие региона. «И эта задача поставлена во время назначения Владимиром Владимировичем [Путиным], у меня она утилитарная — обеспечить устойчивое функционирование институтов власти и социально-экономическое развитие, бюджетный процесс и сопутствующие вопросы управления», — уточнил он.
Дегтярева назначили врио главы Хабаровского края после отстранения от должности губернатора региона Сергея Фургала, которого подозревают в причастности к деятельности местной преступной группировки и организации убийств бизнесменов в середине 2000-х. Сам Фургал вину не признает.
Фургала задержали 9 июля и доставили в Москву, где суд арестовал его на два месяца, до 9 сентября. Путин 20 июля отправил Фургала в отставку в связи с утратой доверия.
Дегтярев до назначения на должность врио главы Хабаровского края работал депутатом Госдумы от ЛДПР. На новый пост его назначил Владимир Путин. В Хабаровск Дегтярев прилетел во вторник, 21 июля, после чего был представлен краевому правительству.