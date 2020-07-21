Дегтярев пообещал «собрать вещи и уехать» в случае оправдания Фургала

Такое развитие событий врио главы Хабаровского края допустил, если Фургал сможет принять участие в губернаторских выборах. «Конкурировать с Фургалом на выборах не собираюсь», — заявил Дегтярев

Михаил Дегтярев (Фото: пресс-служба администрации Хабаровского края / ТАСС)

Временно исполняющий обязанности губернатора Хабаровского края Михаил Дегтярев на пресс-конференции заявил, что в случае оправдания бывшего краевого губернатора Сергея Фургала он «соберет вещи» и покинет регион.

«Если его оправдают и он сможет принять участие [в выборах], я вещи собираю и уезжаю. <...> Конкурировать с Фургалом на выборах не собираюсь», — сказал Дегтярев (трансляцию вело «Эхо Москвы»).

Отвечая на вопрос, готов ли он пойти на выборы главы региона, запланированные на сентябрь 2021 года, Дегтярев сказал: «Пока ни на какие выборы не иду». «Я вообще ни на какие выборы не то что пока не иду, у меня этого вообще в голове нет», — пояснил он.

Говоря об отношениях с Фургалом, Дегтярев отметил, что они вместе работали во время двух созывов в Госдуме. «Я его хорошо знаю. Все, что с ним произошло, мне лично больно. Я здесь нахожусь в должности из-за того, что с ним эта история приключилась», — сказал врио главы Хабаровского края.