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Дело губернатора Фургала ,  
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Врио главы Хабаровского края представили правительству региона

Михаил Дегтярёв
Михаил Дегтярёв (Фото: Александр Натрускин / РИА Новости)

Врио губернатора Хабаровского края Михаила Дегтярева представили кабинету министров и представителям федеральных органов исполнительной власти региона, сообщает «РИА Новости» со ссылкой на правительство края.

Церемония представления Дегтярева проходит в здании правительства края, она началось в 16:00 (9:00 мск), сказал собеседник агентства. По его словам, журналисты на церемонии не присутствовали.

Пресс-конференцию Дегтярева, которая была запланирована после представления, перенесли на неопределенный срок из-за большого числа заявок и ситуации с коронавирусом. «Принято решение пересмотреть формат встречи с журналистами», — сообщили в пресс-службе губернатора и правительства Хабаровского края.

Врио губернатора Хабаровского края Дегтярев прибыл в регион
Общество
Михаил Дегтярев

Президент Владимир Путин назначил депутата Госдумы, члена ЛДПР Михаила Дегтярева врио губернатора Хабаровского края 20 июля. Во вторник новый глава региона прилетел в Хабаровск.

Сергея Фургала, который был губернатором региона, Путин снял с должности «в связи с утратой доверия». Бывшего губернатора подозревают в причастности к деятельности местной преступной группировки и организации убийств бизнесменов в 2000-х годах. Фургала задержали 9 июля и доставили в Москву, где суд арестовал его на два месяца, до 9 сентября.

Сам Фургал вину не признает. После ареста Фургала в Хабаровске и других городах Дальнего Востока начались митинги в его поддержку, 18 июля в акции приняли участие до 10 тыс. человек.

Теги: Хабаровский край, Михаил Дегтярев
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