Место Дегтярева в комитете Госдумы перейдет другому члену фракции ЛДПР

Игорь Лебедев (Фото: duma.gov.ru)

Комитет Государственной думы по физической культуре, спорту, туризму и делам молодежи, председатель которого Михаил Дегтярев перешел на должность врио губернатора Хабаровского края, возглавит член фракции Либерально-демократической партии (ЛДПР). Об этом «Интерфаксу» заявил вице-спикер нижней палаты парламента Игорь Лебедев. Однако кто это будет, он не уточнил.

«Комитет останется за нашей фракцией, сейчас будем принимать решение, кто его возглавит», — сказал Лебедев.

Парламентарий пояснил, что Дегтярев был избран в Госдуму по федеральному списку ЛДПР, значит, мандат может получить любой из этого списка. Фракция должна принять решение в течение двух недель.

Президент России Владимир Путин 20 июня отправил в отставку хабаровского губернатора Сергея Фургала в связи с утратой доверия. Ранее Фургал был арестован по подозрению в организации убийств предпринимателей Евгения Зори и Олега Булатова, а также покушении на убийство Александра Смольского в 2000-х годах.