Новый глава Хабаровского края начал с признания в любви к жителям

Дегтярев вспомнил, что последний раз приезжал в Хабаровск для осмотра спортивной инфраструктуры

Михаил Дегтярев (Фото: Нина Зотина / РИА Новости)

Врио губернатора Хабаровской области Михаил Дегтярев по прилету в регион дал интервью программе «Вести Хабаровск», в котором рассказал о своем отношении к новому месту работы.

«Большой край, где живут очень хорошие, свободные и законопослушные люди. Я хочу, чтобы у нас было полное взаимопонимание. Признаюсь в любви ко всем хабаровчанам», — заявил новый руководитель региона.

На вопрос, был ли он когда-нибудь в Хабаровске, Дегтярев ответил, что последний раз приезжал в город в 2019 году, посетил матчи местных команд по хоккею с шайбой и хоккею с мячом. «С точки зрения спортивной инфраструктуры регион хорошо смотрится на фоне других, но есть к чему стремиться», — добавил он.

Также Дегтярев напомнил, что через месяц он должен представить доклад президенту Владимиру Путину о состоянии дел в экономике региона и ситуации с национальными проектами. «Президент поручил правительству уточнить национальные проекты. Моя задача как исполняющего обязанности губернатора сохранить все те ресурсы, которые заложены для хабаровчан и приумножить по отдельным статьям», — сказал он.

Член ЛДПР Дегтярев до последнего времени был депутатом Государственной думы, где возглавлял комитет по физической культуре, спорту, туризму и делам молодежи.

Врио Хабаровского края Дегтярев стал вместо своего однопартийца Сергея Фургала. Последний был задержан по подозрению в причастности к убийствам бизнесменов в начале 2000-х. Накануне он был отправлен в отставку из-за утраты доверия президента.