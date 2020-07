Канье Уэст вновь заявил о планах баллотироваться в президенты США

Музыкант не впервые говорит о планах участвовать в президентской гонке. Он не уточнил в каком году собирается выдвигать свою кандидатуру и от какой партии, также неясно, насколько серьезны намерения рэп-исполнителя

Канье Уэст (Фото: Kevin Lamarque / Reuters)

Рэп-исполнитель Канье Уэст написал в своем Twitter, что планирует баллотироваться на пост президента США.

«Теперь мы должны реализовать надежды Америки, доверяя Богу, объединяя наше видение и строя наше будущее», — заявил он.

Музыкант не пояснил, в каком именно году он намерен принять участие в кампании, однако к своей публикации добавил хэштег «Видение 2020». В этом году сроки регистрации кандидатов уже вышли.

Неясно, насколько серьезны намерения Уэста. ABC News допускает, что его твит может быть связан с желанием прорекламировать свой новый альбом «God’s Country» и трек из него Wash Us in the Blood, который был выпущен ранее на этой неделе.