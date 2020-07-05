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Канье Уэст вновь заявил о планах баллотироваться в президенты США

Музыкант не впервые говорит о планах участвовать в президентской гонке. Он не уточнил в каком году собирается выдвигать свою кандидатуру и от какой партии, также неясно, насколько серьезны намерения рэп-исполнителя
Канье Уэст
Канье Уэст (Фото: Kevin Lamarque / Reuters)

Рэп-исполнитель Канье Уэст написал в своем Twitter, что планирует баллотироваться на пост президента США.

«Теперь мы должны реализовать надежды Америки, доверяя Богу, объединяя наше видение и строя наше будущее», — заявил он.

Музыкант не пояснил, в каком именно году он намерен принять участие в кампании, однако к своей публикации добавил хэштег «Видение 2020». В этом году сроки регистрации кандидатов уже вышли.

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Фото: Leah Millis / Reuters

Неясно, насколько серьезны намерения Уэста. ABC News допускает, что его твит может быть связан с желанием прорекламировать свой новый альбом «God’s Country» и трек из него Wash Us in the Blood, который был выпущен ранее на этой неделе.

Уэст не впервые говорит о намерении участвовать в выборах президента США. Как отмечает Forbes, он заявил об этом в 2015 году во время выступления на церемонии награждения MTV Video Music Awards. Три года спустя в эфире чикагской радиостанции Power 92.3 FM музыкант также сказал, что рассматривает возможность баллотироваться: «Да. Это на 100% может произойти. 2024 год». Выдвижение на выборы президента допускала и жена рэпера, модель и телеведущая реалити-шоу Ким Кардашьян.

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В 2016 году Уэст заявил о поддержке действующего главы государства Дональда Трампа, однако, как пишет Forbes, со временем музыкант изменил свою позицию. В октябре 2018 года рэпер написал в своем Twitter, что его «использовали для распространения сообщений, в которые он не верит». Уэст добавил, что отдаляется от политики и намерен сосредоточиться на творчестве.

В апреле Forbes признал Уэста миллиардером, оценив его состояние в $1,3 млрд. Сам музыкант утверждал, что оно превышает отметку $3 млрд.

В этом году выборы президента США пройдут 3 ноября. Основной соперник республиканца Трампа — кандидат от Демократической партии, бывшие вице-президент Джо Байден.

Автор: Наталия Анисимова
Теги: рэпер, выборы, США
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