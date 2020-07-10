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Трамп оценил решение Канье Уэста баллотироваться в президенты США

Канье Уэст
Канье Уэст (Фото: Kevork Djansezian / Getty Images)

Рэп-исполнитель Канье Уэст, который заявил о желании баллотироваться в президенты Соединенных Штатов, поддержит республиканцев. Об этом в эфире Fox News заявил действующий президент США Дональд Трамп.

«Он очень хороший парень. Это человек, с которым я прекрасно лажу <...> В конце концов, я думаю, он поддержит нас, а не кого-то еще, мы должны помешать левым радикалам захватить нашу страну», — сказал Трамп (цитата по The Hill).

При этом ранее Уэст заявил в интервью Forbes, что больше не поддерживает Трампа, несмотря на то, что был его сторонником последние годы.

Канье Уэст вновь заявил о планах баллотироваться в президенты США
Политика
Канье Уэст

Ранее Канье Уэст написал на своей странице в Twitter, что планирует баллотироваться на пост главы государства. Он не пояснил, в каком именно году собирается принять участие в кампании, однако к своей публикации добавил хештег «Видение 2020». Однако в этом году сроки регистрации кандидатов в большинстве штатов уже истекли.

Выборы президента США пройдут 3 ноября 2020 года. Основной соперник республиканца Трампа — кандидат от Демократической партии, бывший вице-президент Джо Байден.

Теги: Дональд Трамп, президентские выборы в США
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