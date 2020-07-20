Канье Уэст провел первую встречу в рамках предвыборной кампании

Американский рэпер и муж телезвезды Ким Кардашьян Канье Уэст, зарегистрировавшийся кандидатом в президенты США в избирательной комиссии штата Оклахома, провел свою первую встречу с публикой. Запись его выступления опубликовала в YouTube телекомпания WCBD.

Встреча прошла в Exquis Event Center в городе Норт-Чарльстон (штат Южная Королина). Исполнитель был в бронежилете с надписью «Security», а на его затылке было выбрито число 2020. В ходе выступления он затронул несколько различных тем, в числе которых — международная торговля, лицензионные права, а также аборты.

Говоря о теме абортов, Уэст рассказал о том, что его отец был против его рождения, однако мать сохранила ему жизнь.

«Не было бы Канье Уэста, потому что мой отец был слишком занят», — сказал он. После этих слов музыкант расплакался.

По мнению Уэста, те, кто рожают, должны получать материальную поддержку.

«Каждой, у кого рождается ребенок, — миллион долларов. У меня нет финансирования для этого, но у меня есть платформа, чтобы выдвинуть идею», — сказал Уэст.

Он также поддержал идею о мощном потенциале страны.

Канье Уэст объявил о намерении баллотироваться в президенты США в начале июля. До этого он также говорил о намерении претендовать на пост лидера США в 2015 году на церемонии вручения MTV Video Music Awards.

15 июля Федеральная избирательная комиссия США приняла к рассмотрению заявку Уэста на регистрацию в качестве кандидата в президенты от созданной им партии The Birthday Party («партия дня рождения» или «вечеринка в честь дня рождения» — англ. — РБК).

Действующий американский президент Дональд Трамп одобрил желание музыканта выдвигаться в президенты.