Политика , 16 июл, 04:11
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Канье Вест подал заявку для регистрации участником выборов президента США
Канье Вест
Рэпер Канье Вест заполнил форму № 1 Федеральной избирательной комиссии США (Federal Election Commision, FEC), необходимую для регистрации кандидатом для участия в президентских выборах. Об этом свидетельствуют данные на сайте FEC.
Как указано в заявке, рэпер будет кандидатом от комитета «Канье 2020», в качестве партии там заявлена BDY. Форму подписали 15 июля.
Во вторник, 14 июля, New York Magazine со ссылкой на руководителя компании, которая помогает кандидатам участвовать в голосовании написал, что Вест отказался баллотироваться.
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