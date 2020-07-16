Канье Вест подал заявку для регистрации участником выборов президента США

Канье Вест (Фото: Michael Wyke / AP)

Рэпер Канье Вест заполнил форму № 1 Федеральной избирательной комиссии США (Federal Election Commision, FEC), необходимую для регистрации кандидатом для участия в президентских выборах. Об этом свидетельствуют данные на сайте FEC.

Как указано в заявке, рэпер будет кандидатом от комитета «Канье 2020», в качестве партии там заявлена BDY. Форму подписали 15 июля.

Во вторник, 14 июля, New York Magazine со ссылкой на руководителя компании, которая помогает кандидатам участвовать в голосовании написал, что Вест отказался баллотироваться.

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