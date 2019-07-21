Парламентские выборы на Украине. Что важно знать

В воскресенье проходят досрочные выборы в Верховную раду. Удастся ли партии Зеленского получить большинство голосов и кто еще участвует в выборах — в обзоре РБК

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Как проходят выборы

В досрочных выборах в Верховную раду участвуют представители 65 партий. Депутаты избираются по смешанной системе: 225 по партийным спискам, еще 199 — по одномандатным округам (в Раду избирается на 26 депутатов меньше, чем предусмотрено Конституцией (450), в связи с невозможностью проведения выборов в Крыму, Севастополе и на отдельных территориях Донбасса). Для партий установлен проходной барьер в 5% голосов избирателей, для победы в одномандатном округе нужно набрать простое большинство голосов.

Выборы проходят досрочно по решению президента Владимира Зеленского. Уходящий состав парламента отказывался поддерживать его инициативы (в частности, несколько раз не дал ему уволить главу МИД Павла Климкина).

Проживающие в России украинцы голосовать на выборах не могут — украинская сторона не стала открывать участки в посольстве в Москве и других диппредставительствах. В других странах голосовать можно. Наблюдателям от России въезд и работа на выборах также были запрещены.

Почему важны выборы