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Парламентские выборы на Украине. Что важно знать
В воскресенье проходят досрочные выборы в Верховную раду. Удастся ли партии Зеленского получить большинство голосов и кто еще участвует в выборах — в обзоре РБК
Фото: РИА Новости

Как проходят выборы

  • В досрочных выборах в Верховную раду участвуют представители 65 партий. Депутаты избираются по смешанной системе: 225 по партийным спискам, еще 199 — по одномандатным округам (в Раду избирается на 26 депутатов меньше, чем предусмотрено Конституцией (450), в связи с невозможностью проведения выборов в Крыму, Севастополе и на отдельных территориях Донбасса). Для партий установлен проходной барьер в 5% голосов избирателей, для победы в одномандатном округе нужно набрать простое большинство голосов.
  • Выборы проходят досрочно по решению президента Владимира Зеленского. Уходящий состав парламента отказывался поддерживать его инициативы (в частности, несколько раз не дал ему уволить главу МИД Павла Климкина).
  • Проживающие в России украинцы голосовать на выборах не могут — украинская сторона не стала открывать участки в посольстве в Москве и других диппредставительствах. В других странах голосовать можно. Наблюдателям от России въезд и работа на выборах также были запрещены.

Почему важны выборы

  • На Украине парламентско-президентская форма правления. Правительство формирует партия или коалиция партий в Раде (президент может подавать на утверждение парламента кандидатуры только двух членов кабмина — министра обороны и министра иностранных дел). При этом президент не имеет права уволить премьер-министра и любого из членов кабмина без согласия с Радой.
  • Президент Зеленский рассчитывает, что после выборов реформы на Украине пойдут быстрее. «Я вместе со своей командой настроен внедрять реформы и менять к лучшему жизнь в нашей стране. Инициированные мною досрочные выборы в Верховную раду Украины призваны ускорить процесс перезагрузки политической системы Украины. Системы, которая пронизана коррупцией», — говорил он 5 июня в ходе совместного брифинга с главой Евросовета Дональдом Туском.
  • После выборов обновится не только парламент, но и правительство. Кто станет следующим главой кабмина неизвестно, но с председателем парламента в пропрезидентской партии определились. На него прочат ее председателя партии Зеленского «Слуга народа» Дмитрия Разумкова, сообщили источники РБК. Ему 35 лет, в 2006 году Разумков вступил в Партию регионов Виктора Януковича, вышел из нее в 2010-м. К команде будущего президента присоединился осенью 2018 года, был официальным спикером штаба Зеленского и занимался вопросами внутренней политики.

Победит ли партия Зеленского

  • Партий, которые с высокой вероятностью преодолеют пятипроцентный проходной барьер и получат право сформировать в парламенте фракции, на этих выборах пять. По данным последнего опроса, проведенного социологической группой «Рейтинг» 12–17 июля, лидером предвыборной гонки является поддерживающая Зеленского партия «Слуга народа». За нее готовы отдать голоса 49,5% опрошенных граждан, собирающихся пойти на выборы. Вторая по популярности сила в стране и одновременно главная пророссийская — «Оппозиционная платформа — За жизнь», ее поддерживают 10,5% респондентов. Это политическое объединение состоит из бывших членов прекратившей существование «Партии регионов», в ее руководстве находятся, кроме прочих, Юрий Бойко, Вадим Рабинович и Виктор Медведчук. Партию экс-президента Петра Порошенко «Европейская солидарность» поддерживают 7,7% опрошенных граждан, «Батькивщину» Юлии Тимошенко — 6,9%, партию «Голос» солиста музыкальной группы «Океан Эльзи» Святослава Вакарчука — 5,9%. Рейтинг других политических сил не превышает 4%. Однако, так как выборы проходят по смешанной системе, процентные рейтинги партий не позволяют точно предсказать, каким будет соотношение сил в парламенте и сколько партий в нем будет представлено.
  • Если «Слуга народа» получит более половины мест в парламенте, партия сможет единолично сформировать правительство. При этом за всю историю независимой Украины еще ни одна партия на парламентских выборах не получала более 50% голосов.
  • На общий результат партии повлияет число победителей в мажоритарных округах. Среди них самые разные люди — от комиков и журналистов до ведущих свадебных мероприятий, зачастую без какого-либо политического опыта. В некоторых округах им противостоят известные и опытные политики. Например, по 49-му округу (Дружковка) баллотируется шоумен Сергей Сивохо. Против него в этом же округе выдвигается бывший вице-премьер, глава политсовета «Оппозиционного блока» Борис Колесников.
  • В офисе президента Зеленского признают, что «Слуге народа», возможно, придется формировать коалицию — партия не исключает союза с «Голосом » и «Батькивщиной», заявил в опубликованном в пятницу интервью изданию «Левый берег» первый помощник президента Украины Сергей Шефир. Объединение с «Европейской солидарностью» и «Оппозиционной платформой — За жизнь» в партии президента исключают.

Каковы шансы других партий

  • Из пятерки преодолевающих проходной барьер партий четыре (за исключением «Батькивщины») ранее не участвовали в выборах. Они возникли либо после предыдущей парламентской кампании, либо в результате ребрендинга, либо после раскола старых сил.
  • Петр Порошенко идет от своей партии «Европейская солидарность» первым номером. До мая этого года партия называлась «Блок Петра Порошенко — Солидарность». Экс-президенту практически гарантировано место в парламенте, чего нельзя сказать о его бывших соратниках. Премьер-министр Владимир Гройсман идет по списку от своей партии «Украинская стратегия Гройсмана» (на прошлых выборах избрался от БПП), но ее рейтинг не превышает 1%, поэтому политическое будущее Гройсмана не ясно.
  • В выборах участвуют две партии, которые будут конкурировать с партией Зеленского за голоса избирателей на востоке страны. Когда-то они были единой политической силой, которая называлась «Оппозиционный блок», но осенью прошлого она раскололась на объединение «Оппозиционная платформа — За жизнь» и партию «Оппозиционный блок». Последнюю поддерживают менее 4%, поэтому пока не ясно, смогут ли ее представители пройти в парламент по спискам, однако у них есть шансы избраться по округам.
  • В выборах впервые могла принять участие партия бывшего президента Грузии и экс-губернатора Одесской области Михаила Саакашвили «Рух новых сил». Сначала ЦИК Украины отказала партии в регистрации, ей удалось оспорить это решение в Верховном суде, но за два дня до выборов Саакашвили решил снять партию с участия выборах из-за ее низкого рейтинга и призвал голосовать за «Слугу народа».
Автор: Александр Атасунцев
Теги: выборы на Украине, Владимир Зеленский, Петр Порошенко, Михаил Саакашвили
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