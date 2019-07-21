Политика , 21 июл, 08:00
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Парламентские выборы на Украине. Что важно знать
В воскресенье проходят досрочные выборы в Верховную раду. Удастся ли партии Зеленского получить большинство голосов и кто еще участвует в выборах — в обзоре РБК
Как проходят выборы
- В досрочных выборах в Верховную раду участвуют представители 65 партий. Депутаты избираются по смешанной системе: 225 по партийным спискам, еще 199 — по одномандатным округам (в Раду избирается на 26 депутатов меньше, чем предусмотрено Конституцией (450), в связи с невозможностью проведения выборов в Крыму, Севастополе и на отдельных территориях Донбасса). Для партий установлен проходной барьер в 5% голосов избирателей, для победы в одномандатном округе нужно набрать простое большинство голосов.
- Выборы проходят досрочно по решению президента Владимира Зеленского. Уходящий состав парламента отказывался поддерживать его инициативы (в частности, несколько раз не дал ему уволить главу МИД Павла Климкина).
- Проживающие в России украинцы голосовать на выборах не могут — украинская сторона не стала открывать участки в посольстве в Москве и других диппредставительствах. В других странах голосовать можно. Наблюдателям от России въезд и работа на выборах также были запрещены.
Почему важны выборы
- На Украине парламентско-президентская форма правления. Правительство формирует партия или коалиция партий в Раде (президент может подавать на утверждение парламента кандидатуры только двух членов кабмина — министра обороны и министра иностранных дел). При этом президент не имеет права уволить премьер-министра и любого из членов кабмина без согласия с Радой.
- Президент Зеленский рассчитывает, что после выборов реформы на Украине пойдут быстрее. «Я вместе со своей командой настроен внедрять реформы и менять к лучшему жизнь в нашей стране. Инициированные мною досрочные выборы в Верховную раду Украины призваны ускорить процесс перезагрузки политической системы Украины. Системы, которая пронизана коррупцией», — говорил он 5 июня в ходе совместного брифинга с главой Евросовета Дональдом Туском.
- После выборов обновится не только парламент, но и правительство. Кто станет следующим главой кабмина неизвестно, но с председателем парламента в пропрезидентской партии определились. На него прочат ее председателя партии Зеленского «Слуга народа» Дмитрия Разумкова, сообщили источники РБК. Ему 35 лет, в 2006 году Разумков вступил в Партию регионов Виктора Януковича, вышел из нее в 2010-м. К команде будущего президента присоединился осенью 2018 года, был официальным спикером штаба Зеленского и занимался вопросами внутренней политики.