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Политика ,  
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Последний перед выборами опрос зафиксировал лидерство партии Зеленского
Партия «Слуга народа», согласно результатам опроса соцслужбы «Рейтинг», пользуется наибольшей поддержкой среди населения Украины: за нее готовы проголосовать 49,5% граждан, которые собираются принимать участие в выборах
Фото: Павел Гончар / SOPA / ZUMA Wire / ТАСС

За партию президента Украины Владимира Зеленского «Слуга народа» готовы отдать свои голоса 49,5% населения республики, которое собирается идти на выборы. Об этом свидетельствуют результаты исследования социологической группы «Рейтинг». Это последний соцопрос перед парламентскими выборами, которые пройдут 21 июля.

Опрос проводился в форме интервью с 13 по 17 июля среди граждан Украины старше 18 лет. Всего были опрошены 2,5 тыс. респондентов. Статистическая погрешность не превышает 2%.

Вторая по популярности партия — «Оппозиционная платформа — За жизнь» Юрия Бойко, которая заручилась поддержкой 10,5% избирателей, высказавших желание проголосовать. Также проходной барьер в 5%, согласно опросу, проходят партии «Европейская Солидарность» Петра Порошенко (7,7%), «Батькивщина» Юлии Тимошенко (6,9%) и «Голос» Святослава Вакарчука (5,9%). Партию «Сила и честь», а также «Оппозиционный блок» поддержали не более 4%. Рейтинг других не превысил 3%.

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Опрос показал лидерство партии Зеленского на выборах в Раду

Более половины опрошенных (59%) социологами признались, что довольны работой Владимира Зеленского на посту президента. Противоположного мнения придерживаются 19% респондентов. Деятельность главы правительства Владимира Гройсмана одобряют 28%, а не одобряют 62%. В целом работа парламента — Верховной Рады — вызывает недовольство более чем 80% населения страны.

Днем ранее появились результаты другого соцопроса, проведенного украинским Институтом анализа и прогнозирования. Он также зафиксировал наибольшее одобрение среди электората именно партии «Слуга народа».

Автор: Анна Трунина
Теги: парламентские выборы, Украина, Владимир Зеленский
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