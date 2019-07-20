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В «Слуге народа» определились с председателем будущей Рады
По данным соцопросов, партия Владимира Зеленского получит 49,5% на выборах в Верховную раду. Главным претендентом на пост председателя парламента в этом случае будет глава партии Дмитрий Разумков, сообщили источники РБК
Дмитрий Разумков (Фото: Стрингер / РИА Новости)

Приоритетным кандидатом на пост председателя Рады нового созыва по итогам досрочных выборов 21 июля является глава партии Владимира Зеленского «Слуга народа» Дмитрий Разумков, рассказали РБК три собеседника, близких к избирательному штабу партии.

«Он [Разумков] заслужил этот пост. Вся организационная работа с самого начала [президентской кампании] была на нем», — объясняет позицию партии собеседник РБК, близкий к Разумкову. Два знакомых последнего подтвердили, что именно его кандидатура как руководителя процесса партийного строительства и спикера двух кампаний рассматривается как приоритетная.

«У нас есть хороший принцип — не делать должностей до победы. Он нас не подвел на президентских выборах и не подводит и сейчас. Проведем выборы, посмотрим на результат и дальше будем принимать решения», — прокомментировал РБК распределение должностей после выборов глава предвыборного штаба «Слуги народа» Александр Корниенко.

По словам Корниенко, с Разумковым они прошли президентскую и парламентские кампании, и он может лично охарактеризовать его «только с позитивной стороны». «Он сумел стать настоящим лидером команды и сможет организовать работу парламента, если депутаты доверят ему спикерство», — подчеркнул глава штаба.

Сам Разумков отказался от комментариев. Он возглавляет список партии «Слуги народа» на выборах. Он же с 26 мая возглавляет партию, созданную нынешним президентом Украины и названную в честь одноименного сериала с Владимиром Зеленским в главной роли.

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Дмитрий Разумков родился в 1983 году, в прошлом он политтехнолог — руководил Украинской политконсалтинговой группой. В 2006 году Разумков вступил в Партию регионов, вышел из нее в 2010-м. К «команде Зе» присоединился осенью 2018 года. В президентскую кампанию был официальным спикером штаба Зеленского и занимался вопросами внутренней политики.

В случае если он возглавит Раду, Разумков сменит на этой должности Андрея Парубия. Парубий баллотировался в Раду восьмого созыва от партии «Народный фронт», однако в эту парламентскую кампанию заявил, что баллотируется от партии экс-президента Петра Порошенко «Европейская Солидарность» (в прошлом — «Блок Петра Порошенко»), и занял второе место в партийном списке.

Досрочные выборы Рады в соответствии с указом президента Зеленского пройдут 21 июля. По результатам опроса украинской социологической группы «Рейтинг», проведенного с 13 по 17 июля, «Слуга народа» является лидером электоральных симпатий у украинцев — партию президента готовы поддержать 49,5% тех, кто намерен голосовать 21 июля и определился с выбором. Помимо «Слуги народа» проходной барьер преодолевают партия «Оппозиционная платформа — За життя» кума Владимира Путина Виктора Медведчука (10,5%), партия «Европейская Солидарность» (бывший «Блок Петра Порошенко) (7,7%), «Батькивщина» (6,9%) и партия «Голос» фронтмена группы «Океан Эльзы» Святослава Вакарчука (5,9%).

Автор: Елизавета Антонова
Теги: Выборы, Верховная Рада
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