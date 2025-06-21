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Военная операция на Украине ,  
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Генерала ВСУ Наева уволили с поста командира тактической группы «Угледар»

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Военная операция на Украине
Генштаб Украины уволил генерала ВСУ Сергея Наева с поста командира тактической группы «Угледар». Наев сообщил, что оставляет «один из самых горячих пунктов Донбасса»

Генерал-лейтенант Вооруженных сил Украины (ВСУ) Сергей Наев покинул пост командира тактической группы «Угледар», об этом он написал в соцсети Facebook (принадлежит корпорации Meta, которая признана в России экстремистской организацией и запрещена).

«На основании приказа Генерального штаба завершил полномочия командира тактической группы «Угледар». Вместе с офицерами руководящего состава мы покидаем один из самых горячих пунктов Донбасса», — написал он.

По словам Наева, дальнейшее выполнение задач на этом направлении будет возложено на один из новообразованных корпусов Вооруженных сил Украины.

Наев ранее командовал Объединенными силами ВСУ, но был уволен с этой должности указом Владимира Зеленского в феврале 2024 года. Сам Наев тогда заявил, что узнал о решении из СМИ.

В феврале 2025 года он получил распоряжение отбыть на должность командира тактической группы «Великая Новоселка». Минобороны России объявило о взятии под контроль этого поселка за месяц до назначения Наева — в январе 2025 года. Би-би-си писала, что этот населенный пункт был важным узлом обороны для украинской армии.

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Фото:Reuters

В марте генерал ВСУ сообщил об отводе войск с позиций на одном из участков в зоне боевых действий в Донбассе. Это решение, по словам Наева, позволило «сохранить бойцов», а также «улучшить оборону».

Угледар расположен примерно в 60 км к юго-западу от Донецка, на стыке ДНР и Запорожской области. По оценкам украинской стороны, там проживали порядка 14 тыс. человек до начала военной операции.

Минобороны России отчитывалось о контроле над Угледаром в октябре 2024 года. Генерал-майор ВСУ Дмитрий Марченко заявил, что украинский фронт в Донбассе «посыпался» из-за дефицита боеприпасов и живой силы, а также «разбалансированного» управления.

Российские войска продолжают продвижение и закрепляют позиции на территории Донецкой народной республики (ДНР). Так, в июне было занято несколько населенных пунктов, в частности село Зеленый Кут в Великоновоселковском районе на западе ДНР.

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Дарья Лебедева Дарья Лебедева
ВСУ Угледар Генштаб Украина
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