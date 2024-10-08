Пушилин заявил о попытках ВСУ «огрызаться» в Угледаре
Ситуация в недавно взятом российскими силами Угледаре остается напряженной, противник «старается огрызаться» и не прекращает обстрелы, сообщил журналистам глава ДНР Денис Пушилин. Его цитирует ТАСС.
«Ситуация в Угледаре пока напряженная, противник обстреливает Угледар, он старается огрызаться, поэтому пока еще все напряженно», — заявил глава региона.
Срок разминирования Угледара будет зависеть от внешних факторов и от того, как будет отодвигаться линия фронта, отметил Пушилин. Темпы работ, по его словам, увеличиваются и специалисты будут стремиться их ускорять, но на территории города много осколков и взрывоопасных предметов.
Минобороны России объявило о взятии Угледара вечером 3 октября. Спустя три дня замкомандующего группировкой «Восток» генерал-лейтенант Роман Греков сообщил, что зачистка города завершена, а артиллерия продолжает наносить удары по отступающим частям украинской армии.
По данным Минобороны, в результате зачистки в российский плен сдались более 40 украинских военнослужащих. К моменту перехода под российский контроль в городе оставались около 100 мирных жителей, раньше там жили более 10 тыс. 5 октября оборонное ведомство сообщило, что пока возможности вывезти гражданских нет.
После взятия Угледара российские войска продолжили продвижение в районе села Веселое в сторону Богоявленки к северо-западу от города.
Угледар расположен в 60 км к юго-западу от Донецка, на стыке ДНР и Запорожской области. Город находится на возвышенности неподалеку от реки Кашлагач, рядом с ним развязка дорог из Великой Новоселки, Красной Поляны, Волновахи и Докучаевска. Такое положение делает Угледар важным пунктом для логистики войск.
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