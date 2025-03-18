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Военная операция на Украине ,  
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Генерал ВСУ заявил об отводе войск на одном из участков в Донбассе

Генерал ВСУ Наев заявил об отводе войск на одном из участков в Донбассе
Сюжет
Военная операция на Украине
ВСУ выводят с позиций на участке фронта в Донбассе, заявил украинский генерал-лейтенант Сергей Наев. В начале марта Минобороны России сообщило об успешном продвижении в ДНР
Фото: Валентин Огиренко / Reuters
Фото: Валентин Огиренко / Reuters

Подразделения украинской армии отвели технику и личный состав с позиций на одном из участков в зоне боевых действий в Донбассе, заявил генерал-лейтенант ВСУ Сергей Наев, командующий тактической группой на этом участке.

Наев напомнил, что его командование тактической группой продолжается второй месяц, и он «почти каждый день» общается с военными с линии соприкосновения. «На одном из участков фронта принято решение об отводе сил и средств», — написал Наев в своем телеграм-канале.

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О каком участке идет речь, военачальник не уточнил. По его словам, решение позволило «сохранить бойцов», а также «улучшить оборону».

Сергей Наев ранее командовал Объединенными силами ВСУ, но был уволен с этой должности указом Владимира Зеленского в феврале 2024 года. Сам Наев заявил, что узнал о решении из СМИ.

Спустя год, в феврале 2025 года, агентство «Интерфакс-Украина» со ссылкой на источники передало, что генерал Наев получил распоряжение отбыть на должность командира тактической группы «Великая Новоселка». Би-би-си сообщила, что этот населенный пункт был важным узлом обороны для украинской армии. Минобороны России объявило о взятии под контроль Великой Новоселки в январе 2025 года.

16 марта глава ДНР Денис Пушилин заявил, что российские войска продвигаются на великоновоселковском и красноармейском направлениях. Он уточнил, что боевые действия активизировались после того, как российская армия установила контроль над селом Днепроэнергия. Минобороны отчиталось о взятии села 12 марта.

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