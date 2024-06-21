В Германии россиянина арестовали по подозрению в шпионаже

По версии немецкого следствия, россиянин и двое других подозреваемых находились в Германии «по заданию иностранной разведки для сбора информации» о человеке с Украины

Фото: Christian Charisius / Global Look Press

Россиянина Армана С., гражданина Армении Вардгеса И. и украинца Роберта А. арестовали за «разведывательную агентурную деятельность» во Франкфурте-на-Майне, сообщила Генпрокуратура Германии. Их задержали 19 июня.

Обвиняемые подозреваются в том, что они работали на иностранную разведку. Максимальное наказание по вмененной им статье — до пяти лет лишения свободы. Со спецслужбой какой страны они, по версии обвинения, сотрудничали, немецкая Генпрокуратура не уточнила.

Следствие полагает, что фигуранты находились в Германии «по заданию иностранной разведки для сбора информации о находящемся здесь человеке с Украины». 19 июня они пришли в кафе во Франкфурте-на-Майне. В нем должен был находиться человек, за которым они должны были следить.

РБК направил запрос в посольство России в Германии.

В конце мая капитана бундесвера Томаса Х. приговорили к трем с половиной годам тюрьмы за шпионаж в пользу России. Его задержали в августе.

По версии следствия, он с мая 2023-го связывался с посольством и генконсульством России и передавал информацию, которая касается профессиональной деятельности — он был сотрудником Федерального управления по оборудованию, информационным технологиям и технической поддержке бундесвера, которое закупает материалы и оружие, в том числе системы радиоэлектронной борьбы (РЭБ), а также тестирует оборонные технологии.

После задержания Томаса Х. в российском посольстве заявили, что Германия «заражена вирусом шпиономании», из-за чего в стране происходит «нагнетание антироссийских настроений».

В европейских странах в последнее время участились случаи задержаний, арестов и приговоров в отношении россиян по обвинению в шпионаже. Так, 18 июня эстонский суд приговорил профессора Тартуского университета, россиянина Вячеслава Морозова к шести годам и трем месяцам лишения свободы по обвинению в деятельности против Эстонии в интересах и по заданию разведки зарубежной страны.

11 июня в Дании задержали россиянку, которую заподозрили в содействии российской разведке. Представитель МИДа Мария Захарова сообщила на следующий день, что датские власти не предъявили никаких доказательств противоправной деятельности задержанной россиянки. 13 июня российское посольство в Дании сообщило, что гражданку России отпустили после допроса в полиции.