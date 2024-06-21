 Перейти к основному контенту
branding imagebranding image
Скрыть баннеры
Главное меню
Главное меню
Весь мир
С.-Петербург
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологда
Калининград
Краснодар
Н.Новгород
Пермь
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Карелия
Мурманск
Приморье

Новейшие практики цифрового обслуживания бизнеса

Обслуживание счета

Снятие в банкоматах

Переводы физлицам
Открыть счет

Реклама. ПАО «Промсвязьбанк».
Генеральная лицензия Банка России № 3251.

Политика ,  
0 

В Германии россиянина арестовали по подозрению в шпионаже

По версии немецкого следствия, россиянин и двое других подозреваемых находились в Германии «по заданию иностранной разведки для сбора информации» о человеке с Украины
Фото: Christian Charisius / Global Look Press
Фото: Christian Charisius / Global Look Press

Россиянина Армана С., гражданина Армении Вардгеса И. и украинца Роберта А. арестовали за «разведывательную агентурную деятельность» во Франкфурте-на-Майне, сообщила Генпрокуратура Германии. Их задержали 19 июня.

Обвиняемые подозреваются в том, что они работали на иностранную разведку. Максимальное наказание по вмененной им статье — до пяти лет лишения свободы. Со спецслужбой какой страны они, по версии обвинения, сотрудничали, немецкая Генпрокуратура не уточнила.

Следствие полагает, что фигуранты находились в Германии «по заданию иностранной разведки для сбора информации о находящемся здесь человеке с Украины». 19 июня они пришли в кафе во Франкфурте-на-Майне. В нем должен был находиться человек, за которым они должны были следить.

РБК направил запрос в посольство России в Германии.

Офицера бундесвера приговорили к 3,5 годам тюрьмы за шпионаж на Россию
Политика
Томас Х.

В конце мая капитана бундесвера Томаса Х. приговорили к трем с половиной годам тюрьмы за шпионаж в пользу России. Его задержали в августе.

По версии следствия, он с мая 2023-го связывался с посольством и генконсульством России и передавал информацию, которая касается профессиональной деятельности — он был сотрудником Федерального управления по оборудованию, информационным технологиям и технической поддержке бундесвера, которое закупает материалы и оружие, в том числе системы радиоэлектронной борьбы (РЭБ), а также тестирует оборонные технологии.

После задержания Томаса Х. в российском посольстве заявили, что Германия «заражена вирусом шпиономании», из-за чего в стране происходит «нагнетание антироссийских настроений».

В Германии призвали лишить украинских беженцев выплат
Политика
Фото:Maja Hitij / Getty Images

В европейских странах в последнее время участились случаи задержаний, арестов и приговоров в отношении россиян по обвинению в шпионаже. Так, 18 июня эстонский суд приговорил профессора Тартуского университета, россиянина Вячеслава Морозова к шести годам и трем месяцам лишения свободы по обвинению в деятельности против Эстонии в интересах и по заданию разведки зарубежной страны.

11 июня в Дании задержали россиянку, которую заподозрили в содействии российской разведке. Представитель МИДа Мария Захарова сообщила на следующий день, что датские власти не предъявили никаких доказательств противоправной деятельности задержанной россиянки. 13 июня российское посольство в Дании сообщило, что гражданку России отпустили после допроса в полиции.

Главное для большого бизнеса
СберПро Интересное

Упал — поднялся.
Как быстро восстановить бизнес после кибератак

СберПро Интересное

Заряд для автопрома. Как развивается индустрия электромобилей

СберПро Туризм

Притяжение Арктики. Как туристический бренд помогает развивать индустрию путешествий

СберПро АПК

Барометр отрасли: рыболовство и аквакультура

СберПро Транспорт

Эпоха ренессанса.
Что движет российский рынок лизинга

СберПро Главное

Азиатский уклон: новые перспективные пути для экспорта российских технологий

СберПро Главное

Цифровой кодекс:
как будет выглядеть новая концепция регулирования ИКТ

СберПро Промышленность

Как развиваются промышленные кластеры в России и чем они выгодны бизнесу и регионам

СберПро Интересное

Пять глобальных технотрендов в области искусственного интеллекта

СберПро Интересное

Как избежать коммуникативных трудностей в распределённой команде

Реклама, ПАО Сбербанк

Авторы
Теги
Георгий Смирнов
При участии
Елена Степанова
Германия задержание шпионаж гражданин России

Новейшие практики цифрового обслуживания бизнеса

Обслуживание счета

Снятие в банкоматах

Переводы физлицам
Открыть счет

Реклама. ПАО «Промсвязьбанк».
Генеральная лицензия Банка России № 3251.

Материалы по теме
В Эстонии профессора из России осудили за шпионаж
Политика
Власти Дании отпустили россиянку, задержанную по подозрению в шпионаже
Политика
Нидерланды не пустили рыболовное судно из России под предлогом шпионажа
Бизнес
Прямой эфир
Ошибка воспроизведения видео. Пожалуйста, обновите ваш браузер.
Лента новостей
Курс евро на 21 июня
EUR ЦБ: 91,45 (+2,36) Инвестиции, 20 июн, 18:06 Курс доллара на 21 июня
USD ЦБ: 85,42 (+2,79) Инвестиции, 20 июн, 18:06
Минобороны сообщило о 14 групповых ударах по Украине за неделю Политика, 16:50
Дроны атаковали город Шебекино и село вблизи него Политика, 16:49
В Германии россиянина арестовали по подозрению в шпионаже Политика, 16:42
Цены на нефть Brent достигли $86 за баррель впервые с 30 апреля Инвестиции, 16:41
В Думе заверили, что недополученная при индексации пенсия не пропадет Финансы, 16:36
К обучению магистров в МГУ привлекут команду Прилепина и депутатов Думы Общество, 16:34
Клуб Слуцкого вышел в 1/8 финала Кубка Китая, продлив серию без поражений Спорт, 16:28
Максимум разделов с выгодой от 9 720 ₽
Оформите подписку РБК Pro со скидкой до 26 июня
Подробнее
Команды Сафонова и Кузяева встретятся в первом туре чемпионата Франции Спорт, 16:26
Путин увязал развитие страны с работой спецслужб и правоохранителей Политика, 16:25
Украина пропустила первый гол. Что происходит на Евро Спорт, 16:21
Госдума рассмотрит проект о снятии с сирот долгов за наследуемое жилье Недвижимость, 16:19
Суд дал 59-летней жительнице Петербурга десять лет за поджог военкомата Общество, 16:15
Мосбиржа конвертирует в рубли зависшие из-за санкций доллары и евро Инвестиции, 16:13
Зеленский сменил главу Госохраны после жалоб офицеров Политика, 16:10