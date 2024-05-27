Офицера бундесвера приговорили к 3,5 годам тюрьмы за шпионаж на Россию
Капитана бундесвера Томаса Х. приговорили к трем с половиной годам тюрьмы за шпионаж в пользу России, передает Bild. Решение вынес высший земельный суд федеральной земли Северный Рейн — Вестфалия в городе Хамм.
54-летнего Томаса Х. задержали в августе прошлого года. Он был сотрудником Федерального управления по оборудованию, информационным технологиям и технической поддержке бундесвера. Эта структура закупает материалы и оружие, в том числе системы радиоэлектронной борьбы (РЭБ), и тестирует оборонные технологии. Томас Х. имел доступ к секретной информации о РЭБ, отмечал Spiegel.
По версии следствия, офицер с мая 2023-го связывался с посольством и генконсульством России и передавал информацию, касающуюся профессиональной деятельности. В российском посольстве после задержания Томаса Х. заявили, что Германия «заражена вирусом шпиономании», из-за чего в стране происходит «нагнетание антироссийских настроений».
Томас Х. этой весной признал свою вину. Он объяснил свои действия тем, что боялся возможного перерастания конфликта на Украине в ядерный. Офицер имел проблемы со здоровьем и хотел получить необходимую информацию до возможной ядерной эскалации, чтобы успеть перевезти семью в безопасное место.
По данным суда, мужчина был членом оппозиционной партии «Альтернатива для Германии» (АдГ) с июля 2023 года.
Сухогруз врезался в мост в Ростове-на-Дону. Видео
Названы победители Каннского кинофестиваля.
Ники Минаж задержали в голландском аэропорту. Видео
Чем Лукашенко угостил Путина. Подробности
«Получили урок». Мантуров – об уходе Boeing и Airbus
Зеленский призвал Байдена и Си Цзиньпина на саммит по Украине
Как выбрать вино. Простые советы эксперта
На дивидендном рынке интрига — сколько заплатит одна компания?
Подборка лучших сыров под белое вино
5 вещей, которые нельзя делать, когда пользуетесь Wi-Fi в публичном месте
Как обменять акции Yandex N.V. Инструкция для тех, кто покупал в России
Фонды денежного рынка vs. накопительные счета. Что выгоднее?
Самые популярные книги о вине у россиян. Подборка