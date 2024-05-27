Офицера бундесвера приговорили к 3,5 годам тюрьмы за шпионаж в пользу России

Офицера бундесвера приговорили к 3,5 годам тюрьмы за шпионаж на Россию

Работавшего с секретной информацией о РЭБ капитана бундесвера Томаса Х. задержали в августе 2023-го. Он объяснил свои действия опасениями из-за ядерной войны. Россия связывала его арест со «шпиономанией» в ФРГ

Томас Х. (Фото: Oliver Berg / dpa / Global Look Press)

Капитана бундесвера Томаса Х. приговорили к трем с половиной годам тюрьмы за шпионаж в пользу России, передает Bild. Решение вынес высший земельный суд федеральной земли Северный Рейн — Вестфалия в городе Хамм.

54-летнего Томаса Х. задержали в августе прошлого года. Он был сотрудником Федерального управления по оборудованию, информационным технологиям и технической поддержке бундесвера. Эта структура закупает материалы и оружие, в том числе системы радиоэлектронной борьбы (РЭБ), и тестирует оборонные технологии. Томас Х. имел доступ к секретной информации о РЭБ, отмечал Spiegel.

По версии следствия, офицер с мая 2023-го связывался с посольством и генконсульством России и передавал информацию, касающуюся профессиональной деятельности. В российском посольстве после задержания Томаса Х. заявили, что Германия «заражена вирусом шпиономании», из-за чего в стране происходит «нагнетание антироссийских настроений».

Томас Х. этой весной признал свою вину. Он объяснил свои действия тем, что боялся возможного перерастания конфликта на Украине в ядерный. Офицер имел проблемы со здоровьем и хотел получить необходимую информацию до возможной ядерной эскалации, чтобы успеть перевезти семью в безопасное место.

По данным суда, мужчина был членом оппозиционной партии «Альтернатива для Германии» (АдГ) с июля 2023 года.