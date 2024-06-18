В Эстонии профессора из России осудили за шпионаж
В Эстонии профессора Тартуского университета россиянина Вячеслава Морозова приговорили к шести годам и трем месяцам лишения свободы по обвинению в деятельности против эстонского государства в интересах и по заданию разведки зарубежной страны, сообщает Delfi.
По версии обвинения, Морозов собирал в республике информацию о внутренней политике, политике в области обороны и безопасности и связанных с ними людях и инфраструктуре, а также союзнических отношениях страны и интеграционных процессах. Данные он передавал одной из российских спецслужб.
Морозов — гражданин России. С 2010 года имел вид на жительство в Эстонии, текущий ВНЖ действителен до 2026 года. В университете он преподавал теорию международной политики.
Профессора задержали в январе этого года. Департамент безопасности полиции, который занимается в том числе и контрразведкой, сообщал, что он сотрудничал с российской стороной давно, регулярно передавал данные куратору, с которым встречался в России, и получал за это деньги.
РБК направил запрос в посольство России в Эстонии.
11 июня в Дании задержали гражданку России, которую заподозрили в содействии российской разведке. По данным Danmarks Radio, она была «центральной фигурой русской общины» в Дании, а подозрение было связано с «денежными потоками из российских госфондов».
На следующий день представитель МИД России Мария Захарова заявила, что датские власти не предъявили никаких доказательств противоправной деятельности россиянки, а задержание связано с публикациями в ряде европейских стран журналистского расследования в отношении Фонда поддержки и защиты прав соотечественников, проживающих за рубежом.
Позднее стало известно, что женщину после допроса отпустили.
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