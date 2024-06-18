 Перейти к основному контенту
branding imagebranding image
Скрыть баннеры
Главное меню
Главное меню
Весь мир
С.-Петербург
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологда
Калининград
Краснодар
Н.Новгород
Пермь
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Карелия
Мурманск
Приморье

Новейшие практики цифрового обслуживания бизнеса

Обслуживание счета

Снятие в банкоматах

Переводы физлицам
Открыть счет

Реклама. ПАО «Промсвязьбанк».
Генеральная лицензия Банка России № 3251.

Политика ,  
0 

В Эстонии профессора из России осудили за шпионаж

В Эстонии профессора из России Морозова осудили за шпионаж
Морозов, профессор теории международной политики Тартуского университета, имел ВНЖ в Эстонии с 2010 года. По версии обвинения, с российскими спецслужбами он сотрудничал давно
Вячеслав Морозов
Вячеслав Морозов (Фото: utceurus / Facebook (входит в корпорацию Meta, признана экстремистской и запрещена в России))

В Эстонии профессора Тартуского университета россиянина Вячеслава Морозова приговорили к шести годам и трем месяцам лишения свободы по обвинению в деятельности против эстонского государства в интересах и по заданию разведки зарубежной страны, сообщает Delfi.

По версии обвинения, Морозов собирал в республике информацию о внутренней политике, политике в области обороны и безопасности и связанных с ними людях и инфраструктуре, а также союзнических отношениях страны и интеграционных процессах. Данные он передавал одной из российских спецслужб.

Морозов — гражданин России. С 2010 года имел вид на жительство в Эстонии, текущий ВНЖ действителен до 2026 года. В университете он преподавал теорию международной политики.

Профессора задержали в январе этого года. Департамент безопасности полиции, который занимается в том числе и контрразведкой, сообщал, что он сотрудничал с российской стороной давно, регулярно передавал данные куратору, с которым встречался в России, и получал за это деньги.

РБК направил запрос в посольство России в Эстонии.

Офицера бундесвера приговорили к 3,5 годам тюрьмы за шпионаж на Россию
Политика
Томас Х.

11 июня в Дании задержали гражданку России, которую заподозрили в содействии российской разведке. По данным Danmarks Radio, она была «центральной фигурой русской общины» в Дании, а подозрение было связано с «денежными потоками из российских госфондов».

На следующий день представитель МИД России Мария Захарова заявила, что датские власти не предъявили никаких доказательств противоправной деятельности россиянки, а задержание связано с публикациями в ряде европейских стран журналистского расследования в отношении Фонда поддержки и защиты прав соотечественников, проживающих за рубежом.

Позднее стало известно, что женщину после допроса отпустили.

Главное для большого бизнеса
СберПро Интересное

Упал — поднялся.
Как быстро восстановить бизнес после кибератак

СберПро Интересное

Заряд для автопрома. Как развивается индустрия электромобилей

СберПро Туризм

Притяжение Арктики. Как туристический бренд помогает развивать индустрию путешествий

СберПро АПК

Барометр отрасли: рыболовство и аквакультура

СберПро Транспорт

Эпоха ренессанса.
Что движет российский рынок лизинга

СберПро Главное

Азиатский уклон: новые перспективные пути для экспорта российских технологий

СберПро Главное

Цифровой кодекс:
как будет выглядеть новая концепция регулирования ИКТ

СберПро Промышленность

Как развиваются промышленные кластеры в России и чем они выгодны бизнесу и регионам

СберПро Интересное

Пять глобальных технотрендов в области искусственного интеллекта

СберПро Интересное

Как избежать коммуникативных трудностей в распределённой команде

Реклама, ПАО Сбербанк

Авторы
Теги
Лилия Пашкова Лилия Пашкова
При участии
Елена Степанова
Эстония шпионаж профессор

Новейшие практики цифрового обслуживания бизнеса

Обслуживание счета

Снятие в банкоматах

Переводы физлицам
Открыть счет

Реклама. ПАО «Промсвязьбанк».
Генеральная лицензия Банка России № 3251.

Материалы по теме
WSJ узнала об обсуждении обмена задержанных в Словении «шпионов»
Политика
Нидерланды не пустили рыболовное судно из России под предлогом шпионажа
Бизнес
Офицера бундесвера приговорили к 3,5 годам тюрьмы за шпионаж на Россию
Политика
Прямой эфир
Ошибка воспроизведения видео. Пожалуйста, обновите ваш браузер.
Лента новостей
Курс евро на 18 июня
EUR ЦБ: 95,39 (+0,24) Инвестиции, 17 июн, 17:48 Курс доллара на 18 июня
USD ЦБ: 89,05 (-0,02) Инвестиции, 17 июн, 17:48
Футболист «Ювентуса» из-за травмы больше не сыграет за Сербию на Евро Спорт, 16:57
ФАС завела дело против Альфа-Банка из-за рекламы дебетовой карты Финансы, 16:52
Игрок сборной Германии сломал фанату руку перед матчем открытия Евро Спорт, 16:51
Какой была Анук Эме, сыгравшая легенду о женщине. Фотогалерея Общество, 16:50 
Госдума ограничила плавающие ставки по потребительским кредитам Экономика, 16:49
Уоррен Баффет увеличил долю в Occidental Petroleum до 29% Инвестиции, 16:48
Джастина Тимберлейка задержали в Нью-Йорке за вождение в нетрезвом виде Общество, 16:46
Максимум разделов с выгодой от 9 720 ₽
Оформите подписку РБК Pro со скидкой до 26 июня
Подробнее
В RuTube назвали неправомерной блокировку приложения в App Store Технологии и медиа, 16:45
Путин назначил нового посла России в Киргизии Политика, 16:43
Мбаппе избежал операции, Хорватия без Влашича. Что происходит на Евро Спорт, 16:40
Дума одобрила проект о новом режиме высылки мигрантов Политика, 16:37
СК назвал производителя салата, вызывающего симптомы ботулизма Общество, 16:36
ВТБ организует выпуск ЦФА на премиальную недвижимость в Москве Инвестиции, 16:30
Адвокат экс-главы «Автодора» сообщил о намерении обжаловать приговор Общество, 16:29