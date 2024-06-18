В Эстонии профессора из России Морозова осудили за шпионаж

В Эстонии профессора из России осудили за шпионаж

Морозов, профессор теории международной политики Тартуского университета, имел ВНЖ в Эстонии с 2010 года. По версии обвинения, с российскими спецслужбами он сотрудничал давно

Вячеслав Морозов (Фото: utceurus / Facebook (входит в корпорацию Meta, признана экстремистской и запрещена в России))

В Эстонии профессора Тартуского университета россиянина Вячеслава Морозова приговорили к шести годам и трем месяцам лишения свободы по обвинению в деятельности против эстонского государства в интересах и по заданию разведки зарубежной страны, сообщает Delfi.

По версии обвинения, Морозов собирал в республике информацию о внутренней политике, политике в области обороны и безопасности и связанных с ними людях и инфраструктуре, а также союзнических отношениях страны и интеграционных процессах. Данные он передавал одной из российских спецслужб.

Морозов — гражданин России. С 2010 года имел вид на жительство в Эстонии, текущий ВНЖ действителен до 2026 года. В университете он преподавал теорию международной политики.

Профессора задержали в январе этого года. Департамент безопасности полиции, который занимается в том числе и контрразведкой, сообщал, что он сотрудничал с российской стороной давно, регулярно передавал данные куратору, с которым встречался в России, и получал за это деньги.

РБК направил запрос в посольство России в Эстонии.

11 июня в Дании задержали гражданку России, которую заподозрили в содействии российской разведке. По данным Danmarks Radio, она была «центральной фигурой русской общины» в Дании, а подозрение было связано с «денежными потоками из российских госфондов».

На следующий день представитель МИД России Мария Захарова заявила, что датские власти не предъявили никаких доказательств противоправной деятельности россиянки, а задержание связано с публикациями в ряде европейских стран журналистского расследования в отношении Фонда поддержки и защиты прав соотечественников, проживающих за рубежом.

Позднее стало известно, что женщину после допроса отпустили.