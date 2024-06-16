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Военная операция на Украине ,  
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В Германии призвали лишить украинских беженцев выплат

В Германии призвали лишить беженцев выплат из-за проблем с трудоустройством
Сюжет
Военная операция на Украине
Фото: Maja Hitij / Getty Images
Фото: Maja Hitij / Getty Images

Социальные выплаты для украинских беженцев следует отменить, так как они создают «совершенно ложные стимулы», заявил глава оппозиционной фракции Христианско-демократического и Христианско-социального союзов (ХДС/ХСС) в парламенте Германии Торстен Фрай.

«Гражданские денежные выплаты военным беженцам создают совершенно ложные стимулы», — сказал он изданиям медиагруппы Funke, передает Tagesschau.

По словам Фрая, большинство украинских женщин, которые нашли убежище в соседних странах, «давно работают». В Германии же ситуации обратная, и, по мнению главы ХДС/ХСС, это «неприемлемо».

Совершеннолетним украинским беженцам в Германии выплачивают пособие в размере €563, детям — от €357 до €471, размер зависит от возраста. Кроме того, им предоставляют жилье и оплачивают дополнительные расходы.

В других странах Евросоюза выплаты беженцам значительно меньше, чем в Германии. Например, в Польше выплачивается начальная помощь в размере €70, а в Швеции можно получить выплаты только посуточно (€180 в общем за месяц).

Против выплат беженцам выступил также министр внутренних дел федеральной земли Бранденбург Михаэль Штюбген. По его словам, пособия стали для украинцев «тормозом» при трудоустройстве. «Неуместно говорить о том, чтобы поддерживать Украину наилучшим образом и в то же время поддерживать дезертировавших украинцев», — заявил Штюбген.

В Германии выявили «фальшивых беженцев» с Украины с гражданством ЕС
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Фото:Hannibal Hanschke / Getty Images

По данным Евростата, к концу марта в ЕС находились 4,2 млн беженцев из Украины. Германия приняла почти треть от этого числа — 1,3 млн человек.

В начале весны несколько федеральных земель страны, в том числе Северный Рейн-Вестфалия, Саксония-Анхальт и Бавария, высказались за введение обязательной работы для беженцев в своих муниципалитетах. В случае отказа от трудоустройства им предложили сокращать размер пособия.

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Теги
Германия Бундестаг пособие соцвыплаты беженцы Украина

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