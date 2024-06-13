Власти Дании отпустили россиянку, задержанную по подозрению в шпионаже

Здание посольства России в Дании (Фото: denmark.mid.ru)

Датские власти отпустили гражданку России, задержанную по подозрению в содействии российской разведке. Об этом РБК сообщило российское посольство в Дании.

В диппредставительстве рассказали, что власти Дании не проинформировали дипломатов о задержании россиянки. «После допроса в полиции она была отпущена», — уточнили в посольстве и добавили, что российские дипломаты «находятся в контакте» с женщиной.

12 июня представитель МИД России Мария Захарова заявила, что датские власти не предъявили никаких доказательств противоправной деятельности задержанной россиянки, а задержание связано с публикациями в ряде европейских стран журналистского расследования в отношении Фонда поддержки и защиты прав соотечественников, проживающих за рубежом.

Россиянка была задержана на датском острове Зеландия 11 июня 2024 года. Ее обвинили в сотрудничестве с российской разведкой. По версии властей Дании, женщина в течение нескольких лет получала деньги из российского государственного фонда «Правфонд».

В тот же день посольство России в Дании потребовало от датских властей немедленного освобождения россиянки. Ее задержание в диппредставительстве назвали «наглой и беспардонной провокацией датских спецслужб с целью запугать наших соотечественников, дискредитировать их общественные организации за поддержание контактов с Родиной».