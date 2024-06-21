Bild рассказал о применении ВСУ Panzerhaubitze 2000 для ударов по России

ВСУ начали применять немецкую гаубицу Panzerhaubitze 2000 в Харьковской области для ударов по России, пишет Bild. Дальность стрельбы PzH 2000 — до 40 км. Москва осуждает поставки оружия Киеву

Самоходная гаубица Panzerhaubitze 2000 (Фото: Ints Kalnins / Reuters)

Украинские войска начали применять немецкие самоходные гаубицы Panzerhaubitze 2000 в Харьковской области для ударов по территории России, сообщает корреспондент Bild Бьорн Штритцель, побывавший на позициях ВСУ. Германия в числе ряда других стран разрешила Украине использовать поставляемое ею оружие для ударов по российской территории в конце мая.

Харьковская область граничит с Белгородской областью России.

Расчет гаубицы находится в блиндаже в лесистой местности «неподалеку от российской границы». Когда с командного пункта приходит приказ на развертывание, бойцы выводят гаубицу из укрытия на фиксированную огневую позицию, делают несколько выстрелов и затем быстро отступают в блиндаж. Оперативность связана с угрозой, исходящих от российских дронов.

Украинские артиллеристы отмечают прочную броню и точность артустановки, но недовольны отсутствием кондиционеров: из-за жары иногда выходят из строя некоторые приборы. Военные удивились, что в более поздних вариантах системы кондиционер есть, и рассказали, что собираются установить в гаубицу кондиционеры от автобусов.

Военный эксперт, депутат Свободной демократической партии Германии (СвДП, входит в правящую коалицию) Маркус Фабер, также побывавший на позициях, заявил, что Киеву срочно нужны запасные части для гаубиц. «Немногие [находящиеся на вооружении ВСУ] установки имеют высокий уровень износа», — заключил он.

В конце июля 2022 года власти Германии одобрили продажу Украине 100 Panzerhaubitze 2000. В сентябре того же года The Wall Street Journal писал, что плохая подготовка украинских военных и постоянное использование техники приводят к частым поломкам.

К середине июня этого года Киев получил 14 таких машин. В процессе — передача еще 18 гаубиц. Согласно данным на сайте бундесвера, максимальная зона поражения целей Panzerhaubitze 2000 составляет не более 40 км. В минуту она может выпускать до десяти снарядов, и она считается одной из самых современных гаубиц в мире.

По информации Bild, случаи применения западного оружия украинскими силами происходили до разрешения на это со стороны стран, поставивших вооружение. Детали издание не уточняет. Газета пишет, что до этого гаубицы использовались в Запорожской и Донецкой областях (ДНР). С сентября 2022 года эти регионы вошли в состав России по итогам референдумов.

Москва осуждает поставки оружия Киеву. Президент России Владимир Путин после разрешения Германии применять поставляемое ею оружие для ударов по российской территории допустил окончательное разрушение отношений Москвы и Берлина. В МИДе говорили, что таким образом Запад идет по пути эскалации, и заверяли, что Москва предпримет все необходимые действия, чтобы «нейтрализовать угрозы, связанные с такой эскалацией».

Минобороны России неоднократно отчитывалось о поражении Panzerhaubize 2000. Так, в январе 2023 года были уничтожены две установки на купянском направлении. 2 мая ведомство сообщило, что ВСУ потеряли установку PzH 2000 в ходе боев в ДНР.