Минобороны заявило об уничтожении немецких САУ на купянском направлении

Минобороны заявило об уничтожении немецких САУ на фоне решения ФРГ по танкам для Украины

Panzerhaubitze 2000 (Фото: Morris MacMatzen / Getty Images)

Российские военные на купянском направлении (Харьковская область и север ЛНР) уничтожили более 90 украинских военных и две самоходные артиллерийские установки (САУ) производства Германии Panzerhaubitze 2000. Об этом сообщил официальный представитель российского Минобороны генерал-лейтенант Игорь Конашенков. Также были уничтожены три бронетранспортера и украинский автомобиль.

«На купянском направлении штурмовой, армейской авиацией и артиллерией западной группировки войск нанесено огневое поражение подразделениям 14-й и 92-й механизированных бригад ВСУ в районах населенных пунктов Масютовка, Купянск, Гряниковка Харьковской области и Новоселовское Луганской народной республики», — сказал Конашенков.

Он отметил, что в районах населенных пунктов Ольшана, Берестовое (Харьковская область) и Новоселовское (ЛНР) российская армия пресекла действия семи диверсионно-разведывательных групп Вооруженных сил Украины.

Об уничтожении немецких орудий на Украине Минобороны отчиталось на фоне решения немецкого правительства одобрить поставки танков Leopard 2 Киеву. Официальный представитель немецкого правительства Штеффен Хебестрайт заявил, что Киеву предоставят 14 танков Leopard 2 A6, Германия также одобрит их реэкспорт из других стран.

Канцер Германии Олаф Шольц, который ранее отказывался поставлять Киеву танки немецкого производства, заявил, что решение соответствует «известной линии поддержки Украины в меру наших возможностей».

Глава комитета Госдумы по обороне Андрей Картаполов ранее предупредил, что поставки немецких танков Украине не изменят ход боевых действий. Однако, по его мнению, опасения для российской армии могут возникнуть, если технику будут использовать для подготовки украинских танковых соединений.