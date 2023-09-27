WSJ узнала, почему на Украине часто ломаются лучшие немецкие гаубицы

Немецкие самоходные артиллерийские установки PzH 2000 (Фото: Sean Gallup / Getty Images)

Плохое качество обучения украинских военных и постоянное использование немецких самоходных артиллерийских установок (САУ) PzH 2000 приводит к частым поломкам этих систем, сообщает газета The Wall Street Journal со ссылкой на военных аналитиков.

По словам источников издания, на обучение украинских артиллеристов по использованию САУ ушло слишком мало времени, потому что их старались побыстрее вернуть на поле боя. Бойцы прошли всего лишь пятинедельную подготовку для стрельбы из Panzerhaubitze, тогда как немецкие операторы обычно проходят обучение в течение четырех месяцев.

Постоянное использование артиллерийских установок приводит к поломкам, рассказали WSJ украинские военные. Так, в одной из машин отказала электроника автоматического заряжания, теперь снаряды приходится загружать вручную.

Генеральный директор Rheinmetall Армин Паппергер, компания которого производит вооружение и, в частности, танки Leopard 2, заявил, что если солдаты ВСУ позаботятся об электронике, «она заработает». По его словам, проблема, с которой столкнулись бойцы ВСУ, состоит в слишком большом количестве выстрелов и недостатке технического обслуживания. По его словам, боевые действия показывают, как быстро изнашивается техника.

Начальник Главного управления ракетных войск, артиллерии и беспилотных систем ВСУ Сергей Баранов сообщил, что в среднем украинская армия использует менее 70% иностранных гаубиц, а произведенные в Великобритании M777 находятся в бою чаще, чем другие САУ, потому что их легче ремонтировать.

27 июля 2022 года власти Германии разрешили продать Украине 100 гаубиц PzH 2000. Сумма сделки составила €1,7 млрд.

KMW разработала самоходную артиллерийскую установку Panzerhaubitze 2000 (PzH 2000) в 1998 году. Она оснащена 155-миллиметровой гаубицей. В минуту Pzh 2000 может выпускать до десяти снарядов, она считается одной из самых современных гаубиц в мире.

Власти России неоднократно заявляли, что поставки оружия Украине со стороны западных стран затягивают конфликт, но не способны повлиять на исход военной операции.