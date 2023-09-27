 Перейти к основному контенту
branding imagebranding image
Скрыть баннеры
Главное меню
Главное меню
Весь мир
С.-Петербург
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологда
Калининград
Краснодар
Н.Новгород
Пермь
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Карелия
Мурманск
Приморье
Военная операция на Украине ,  
0 

WSJ узнала, почему на Украине часто ломаются лучшие немецкие гаубицы

WSJ: недостаток обучения бойцов ВСУ приводит к поломкам немецких гаубиц PzH 2000
Сюжет
Военная операция на Украине
Немецкие&nbsp;самоходные&nbsp;артиллерийские&nbsp;установки&nbsp;PzH 2000
Немецкие самоходные артиллерийские установки PzH 2000 (Фото: Sean Gallup / Getty Images)

Плохое качество обучения украинских военных и постоянное использование немецких самоходных артиллерийских установок (САУ) PzH 2000 приводит к частым поломкам этих систем, сообщает газета The Wall Street Journal со ссылкой на военных аналитиков.

По словам источников издания, на обучение украинских артиллеристов по использованию САУ ушло слишком мало времени, потому что их старались побыстрее вернуть на поле боя. Бойцы прошли всего лишь пятинедельную подготовку для стрельбы из Panzerhaubitze, тогда как немецкие операторы обычно проходят обучение в течение четырех месяцев.

Постоянное использование артиллерийских установок приводит к поломкам, рассказали WSJ украинские военные. Так, в одной из машин отказала электроника автоматического заряжания, теперь снаряды приходится загружать вручную.

Генеральный директор Rheinmetall Армин Паппергер, компания которого производит вооружение и, в частности, танки Leopard 2, заявил, что если солдаты ВСУ позаботятся об электронике, «она заработает». По его словам, проблема, с которой столкнулись бойцы ВСУ, состоит в слишком большом количестве выстрелов и недостатке технического обслуживания. По его словам, боевые действия показывают, как быстро изнашивается техника.

Начальник Главного управления ракетных войск, артиллерии и беспилотных систем ВСУ Сергей Баранов сообщил, что в среднем украинская армия использует менее 70% иностранных гаубиц, а произведенные в Великобритании M777 находятся в бою чаще, чем другие САУ, потому что их легче ремонтировать.

27 июля 2022 года власти Германии разрешили продать Украине 100 гаубиц PzH 2000. Сумма сделки составила €1,7 млрд.

Читайте на РБК Pro
Бонусофагия: как понять, что ваш бизнес заражен этой опасной болезнью
Почему начались проблемы на логистическом рынке США — The Economist
По схеме «матрешка»: как релоцировать компанию в Германию
Популярный подсластитель могут признать опасным. Почему рынку все равно

KMW разработала самоходную артиллерийскую установку Panzerhaubitze 2000 (PzH 2000) в 1998 году. Она оснащена 155-миллиметровой гаубицей. В минуту Pzh 2000 может выпускать до десяти снарядов, она считается одной из самых современных гаубиц в мире.

Власти России неоднократно заявляли, что поставки оружия Украине со стороны западных стран затягивают конфликт, но не способны повлиять на исход военной операции.

Теги
ВСУ артиллерия Украина Германия WSJ
Материалы по теме
В ВСУ заявили, что зима не замедлит наступления Украины
Политика
Рогов сообщил о наступлении ВСУ и ожесточенных боях в Запорожской области
Политика
Швейцария одобрила продажу 25 танков Leopard 2 Германии
Политика
Прямой эфир
Ошибка воспроизведения видео. Пожалуйста, обновите ваш браузер.

  

Лента новостей
Курс евро на 27 сентября
EUR ЦБ: 101,99 (-0,26) Инвестиции, 26 сен, 16:34 Курс доллара на 27 сентября
USD ЦБ: 96,24 (+0,09) Инвестиции, 26 сен, 16:34
Власти Азербайджана опубликовали фото задержанного Варданяна Политика, 14:04
Что такое профилактический визит и как сегодня проверяют бизнес РБК и ДПиООС, 14:02
В России снова не будут прививать зарубежными вакцинами от гриппа Общество, 14:02
Какую машину можно купить дешевле ₽2 млн. 10 самых доступных авто России Авто, 13:56
Кремль напомнил сказавшей «увы, Владимир» Клинтон о кнопке «перегрузка» Политика, 13:54
Кремль заявил об отсутствии информации об аресте Варданяна Политика, 13:53
Команда CommEX раскрыла детали работы новой площадки Крипто, 13:51
Нетворкинг: как заводить полезные знакомства
За 5 дней вы научитесь производить нужное впечатление и извлекать пользу из новых контактов
Прокачать навык
Песков обвинил Зеленского в пристрастии к нацистской идеологии Политика, 13:46
Больше года с VPN: что стало с рынком продвижения после блокировки сетей Pro, 13:41
Руководство «Газпромбанк Лизинг» вошло в «Топ-1000 российских менеджеров» Пресс-релиз, 13:30
WSJ узнала, почему на Украине часто ломаются лучшие немецкие гаубицы Политика, 13:29
В Армению из Карабаха переехала почти треть населения Политика, 13:25
По схеме «матрешка»: как релоцировать компанию в Германию Pro, 13:20
Российский теннисист взлетел в рейтинге после первого в карьере финала Спорт, 13:12