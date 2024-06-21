Минобрнауки назначило нового ректора и сменило устав РГГУ

РГГУ стал автономной организацией, предыдущий ректор Александр Безбородов ушел по собственной инициативе. Вместо него назначен бывший заместитель министра юстиции Андрей Логинов

Андрей Логинов (Фото: Владимир Федоренко / РИА Новости)

Бывший заместитель министра юстиции Андрей Логинов назначен исполняющим обязанности ректора Российского государственного гуманитарного университета (РГГУ), сообщили РБК в пресс-службе Минобрнауки.

В министерстве также рассказали, что утвердили новую редакцию устава университета. Он сменил статус с федерального государственного бюджетного образовательного учреждения на автономную организацию. Кроме того, в учебном заведении упраздняется пост президента и появляется должность научного руководителя.

Переход к автономному статусу РГГУ начал еще в 2022 году. Таким обладают и другие вузы, например Высшая школа экономика (ВШЭ). В отличие от федерального государственного бюджетного образовательного учреждения у автономной организации больше свободы в расходовании финансовых средств. Так, учебное заведение может планировать использование своих денег, как заработанных, так и полученных из бюджета, без вмешательства учредителя, без сметы расходов, объяснял бывший проректор ВШЭ Борис Рудник.

До последнего времени пост президента РГГУ занимал Ефим Пивовар. Его избрали на новый срок в марте 2024 года.

Назначение Логинова ранее уже анонсировали в самом вузе. Предыдущий ректор Александр Безбородов сообщал, что покинет учебное заведение с 21 июня. Он пояснял, что уходит по собственной инициативе.

В университете Безбородов работал с 1977 года, «Ведомости» связывали его уход с ухудшением показателей (вуз опустился в рейтинге RAEX c 45-го места в 2021 году до 54-го в 2024-м) и со скандалом вокруг создания при РГГУ Высшей политической школы имени Ивана Ильина, которую возглавил философ Александр Дугин.

На сайте Change.org опубликовали петицию против присвоения центру имени Ильина. В обращении от имени студентов философа назвали «сторонником фашистских идей». Дугин назвал появление петиции «операцией западных спецслужб». Переименовывать школу в РГГУ отказались.