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РГГУ начал переход к автономности

Сейчас РГГУ находится в статусе бюджетного учреждения, по завершении процесса он станет автономным. Этот статус дает вузу большую по сравнению с прежним свободу в расходовании средств и распоряжении имуществом
Фото: rggu_official / Telegram
Фото: rggu_official / Telegram

Российский государственный гуманитарный университет (РГГУ) начал переход к автономному статусу, сообщил ректор образовательного учреждения Александр Безбородов «Известиям».

«В университете начался процесс изменения типа учреждения из бюджетного в автономное. Этот процесс только начался», — пояснил он. При этом Безбородов не смог сказать, сколько продлится процесс, но заверил, что он не скажется на качестве обучения.

Накануне о том, что РГГУ намерен объявить себя автономным, сообщило агентство Regnum со ссылкой на источник. Издание также утверждало, что вуз собирается выйти из подчинения государству в лице профильного министерства, то есть государство перестанет нести в отношении РГГУ субсидиарную ответственность, а менеджмент университета сможет самостоятельно распоряжаться имуществом, приобретенным после установления автономии.

По данным Regnum, вуз планирует увеличить коммерческие доходы за счет повышения стоимости оказываемых платных образовательных услуг.

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Безбородов, однако, опроверг планы РГГУ выйти из подчинения Минобрнауки. «Это никак не связано с выходом из подчинения. Такие вещи никакого отношения к действительности не имеют», — заявил он.

Российский государственный гуманитарный университет (РГГУ) был создан в 1991 году на базе Московского историко-архивного института (МГИАИ), который, в свою очередь, был открыт в 1930 году. Учредителем вуза является Минобрнауки, он находится в статусе федерального государственного бюджетного образовательного учреждения (ФГБОУ) высшего образования.

В составе РГГУ действуют 11 институтов, четыре общеуниверситетских факультета, три общеуниверситетские кафедры, а также учебно-научные и научные центры.

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Статус автономного образовательного учреждения в России имеют, например Высшая школа экономики, Сибирский федеральный университет, Томский политехнический университет, Пермский государственный национальный исследовательский университет (ПГНИУ), Российский университет транспорта (РУТ МИИТ) и другие.

Вышка получила соответствующий статус в конце 2010 года. В 2011 году бывший тогда проректором вуза Борис Рудник пояснял, что он сменил статус с бюджетного на автономный, но при этом не перестал быть государственным учреждением.

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«Главное отличие между двумя названными типами учреждений в степени их свободы в расходовании финансовых средств, — разъяснял проректор. — Будучи бюджетным учреждением, Вышка финансировалась по смете и использовала свои средства в соответствии с этой сметой: столько-то должно быть израсходовано на заработную плату, столько-то — на оплату коммунальных услуг, столько-то — на оплату услуг связи и так далее. Переброска средств из одной расходной статьи в другую строго ограничивалась учредителем. Автономное же учреждение получает средства единой суммой — субсидией — и самостоятельно в соответствии с разработанным финансовым планом их расходует. То есть сам университет, как в нашем случае, планирует использование своих денег, как заработанных, так и полученных из бюджета, без вмешательства учредителя, без сметы расходов».

Рудник также уточнял, что автономное учреждение имеет право размещать свои деньги на счетах в банке, а не на счетах федерального казначейства, привлекать кредиты, переносить расходование средств, полученных из бюджета на выполнение государственного задания, на следующий год. «То есть автономному учреждению не нужно в конце года лихорадочно «распихивать» остатки таких средств, как это нередко случается сегодня, чтобы они не ушли обратно в бюджет», — добавлял проректор.

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