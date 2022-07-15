РГГУ начал переход к автономности

Сейчас РГГУ находится в статусе бюджетного учреждения, по завершении процесса он станет автономным. Этот статус дает вузу большую по сравнению с прежним свободу в расходовании средств и распоряжении имуществом

Фото: rggu_official / Telegram

Российский государственный гуманитарный университет (РГГУ) начал переход к автономному статусу, сообщил ректор образовательного учреждения Александр Безбородов «Известиям».

«В университете начался процесс изменения типа учреждения из бюджетного в автономное. Этот процесс только начался», — пояснил он. При этом Безбородов не смог сказать, сколько продлится процесс, но заверил, что он не скажется на качестве обучения.

Накануне о том, что РГГУ намерен объявить себя автономным, сообщило агентство Regnum со ссылкой на источник. Издание также утверждало, что вуз собирается выйти из подчинения государству в лице профильного министерства, то есть государство перестанет нести в отношении РГГУ субсидиарную ответственность, а менеджмент университета сможет самостоятельно распоряжаться имуществом, приобретенным после установления автономии.

По данным Regnum, вуз планирует увеличить коммерческие доходы за счет повышения стоимости оказываемых платных образовательных услуг.

Безбородов, однако, опроверг планы РГГУ выйти из подчинения Минобрнауки. «Это никак не связано с выходом из подчинения. Такие вещи никакого отношения к действительности не имеют», — заявил он.

Российский государственный гуманитарный университет (РГГУ) был создан в 1991 году на базе Московского историко-архивного института (МГИАИ), который, в свою очередь, был открыт в 1930 году. Учредителем вуза является Минобрнауки, он находится в статусе федерального государственного бюджетного образовательного учреждения (ФГБОУ) высшего образования. В составе РГГУ действуют 11 институтов, четыре общеуниверситетских факультета, три общеуниверситетские кафедры, а также учебно-научные и научные центры.

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Статус автономного образовательного учреждения в России имеют, например Высшая школа экономики, Сибирский федеральный университет, Томский политехнический университет, Пермский государственный национальный исследовательский университет (ПГНИУ), Российский университет транспорта (РУТ МИИТ) и другие.

Вышка получила соответствующий статус в конце 2010 года. В 2011 году бывший тогда проректором вуза Борис Рудник пояснял, что он сменил статус с бюджетного на автономный, но при этом не перестал быть государственным учреждением.

«Главное отличие между двумя названными типами учреждений в степени их свободы в расходовании финансовых средств, — разъяснял проректор. — Будучи бюджетным учреждением, Вышка финансировалась по смете и использовала свои средства в соответствии с этой сметой: столько-то должно быть израсходовано на заработную плату, столько-то — на оплату коммунальных услуг, столько-то — на оплату услуг связи и так далее. Переброска средств из одной расходной статьи в другую строго ограничивалась учредителем. Автономное же учреждение получает средства единой суммой — субсидией — и самостоятельно в соответствии с разработанным финансовым планом их расходует. То есть сам университет, как в нашем случае, планирует использование своих денег, как заработанных, так и полученных из бюджета, без вмешательства учредителя, без сметы расходов».

Рудник также уточнял, что автономное учреждение имеет право размещать свои деньги на счетах в банке, а не на счетах федерального казначейства, привлекать кредиты, переносить расходование средств, полученных из бюджета на выполнение государственного задания, на следующий год. «То есть автономному учреждению не нужно в конце года лихорадочно «распихивать» остатки таких средств, как это нередко случается сегодня, чтобы они не ушли обратно в бюджет», — добавлял проректор.