Ректора Воронежского госуниверситета задержали по обвинению во взятке
В отношении ректора одного из воронежских вузов заведено уголовное дело о даче крупной взятки (ст. 291 УК), сообщили РБК в пресс-службе регионального управления Следственного комитета.
В Ленинском районном суде Воронежа уточнили «РИА Новости», что речь о ректоре Воронежского государственного университета Дмитрии Ендовицком, вместе с ним задержан заведующий кафедрой экономики и управления организациями ВГУ Юрий Трещевский. Сейчас они находятся в изоляторе, а в среду, 19 июня, им изберут меру пресечения.
В пресс-службе ВГУ сообщили РБК, что вуз работает в штатном режиме, обязанности ректора временно исполняет первый проректор — проректор по учебной работе Елена Чупандина.
Задержанного обвиняют в даче взятки через посредника «за получение представляемым им лицом ученой степени», говорится в сообщении СК. По данным телеграм-канала Mash, Ендовицкий в 2022 году заплатил за диссертацию своей жены, которую она не писала.
Ендовицкий стал ректором ВГУ в 2011 году, он входит в Российский союз ректоров, Общественный совет при МВД по Воронежской области, возглавляет подкомитет Торгово-промышленной палаты региона по финансовому консультированию и аудиту, а также является членом президиума политсовета Воронежского регионального отделения «Единой России». В партии сообщили, что с 17 июня его членство приостановлено.
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