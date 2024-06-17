Ректора Воронежского госуниверситета задержали по обвинению во взятке

Следствие считает, что ректор ВГУ Дмитрий Ендовицкий передал крупную взятку через посредника за то, чтобы «представляемое им лицо» получило ученую степень. По данным Mash, речь идет о помощи с диссертацией жене ректора

Дмитрий Ендовицкий (Фото: Воронежский государственный университет)

В отношении ректора одного из воронежских вузов заведено уголовное дело о даче крупной взятки (ст. 291 УК), сообщили РБК в пресс-службе регионального управления Следственного комитета.

В Ленинском районном суде Воронежа уточнили «РИА Новости», что речь о ректоре Воронежского государственного университета Дмитрии Ендовицком, вместе с ним задержан заведующий кафедрой экономики и управления организациями ВГУ Юрий Трещевский. Сейчас они находятся в изоляторе, а в среду, 19 июня, им изберут меру пресечения.

В пресс-службе ВГУ сообщили РБК, что вуз работает в штатном режиме, обязанности ректора временно исполняет первый проректор — проректор по учебной работе Елена Чупандина.

Задержанного обвиняют в даче взятки через посредника «за получение представляемым им лицом ученой степени», говорится в сообщении СК. По данным телеграм-канала Mash, Ендовицкий в 2022 году заплатил за диссертацию своей жены, которую она не писала.

Ендовицкий стал ректором ВГУ в 2011 году, он входит в Российский союз ректоров, Общественный совет при МВД по Воронежской области, возглавляет подкомитет Торгово-промышленной палаты региона по финансовому консультированию и аудиту, а также является членом президиума политсовета Воронежского регионального отделения «Единой России». В партии сообщили, что с 17 июня его членство приостановлено.