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Общество ,  
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Новым ректором РГГУ станет бывший замглавы Минюста

Новым ректором РГГУ вместо Александра Безбородова станет Андрей Логинов
Бывший статс-секретарь — замминистра юстиции Андрей Логинов сменит Александра Безбородова на посту ректора РГГУ, который уходит с должности по собственному желанию
Андрей Логинов
Андрей Логинов (Фото: Мария Девахина / РИА Новости)

Российский государственный гуманитарный университет (РГГУ) вместо Александра Безбородова возглавит Андрей Логинов, сообщила «РИА Новости» первый проректор вуза Ольга Павленко.

Соответствующий приказ уже подписан, сказала Павленко. Она добавила, что вуз работает стабильно, началась приемная кампания.

Безбородов, который был ректором с 2018 года, ранее сообщил, что 21 июня уходит с должности по собственному желанию — до истечения срочного контракта, который прекращает действие в ноябре 2024-го.

Ректор РГГУ Безбородов решил уйти в отставку
Общество
Александр Безбородов

Логинов — бывший статс-секретарь — заместитель Министра юстиции, от этой должности его освободили в конце мая. До прихода в министерство экс-чиновник был заместителем руководителя аппарата правительства, а ранее — полномочным представителем правительства в Госдуме.

«Ведомости» писали, что отставка Безбородова может быть связана с ухудшением показателей вуза (в 2024 году РГГУ занял 54-е место из 100 лучших вузов страны по версии агентства RAEX, а в 2021-м был на 45-й строке) или со скандалом вокруг учрежденной в 2023 году Высшей политической школы им. Ивана Ильина. Директором этого учебного центра при вузе стал философ Александр Дугин.

Студенты вуза выступили против присвоения школе имени философа Ильина, опубликовав соответствующую петицию (по состоянию на 20 июня набрала более 31,8 тыс. подписей). В обращении отмечалось, что Ильин «потворствовал деятельности немецко-фашистского режима, оправдывал преступления Гитлера противостоянием с большевизмом и писал о необходимости русского фашизма». С просьбой проверить законность создания в РГГУ центра и оценить «творчество Ильина» в Генпрокуратуру и Министерств образования обратился и депутат Госдумы от КПРФ Владимир Исаков.

Спикер нижней палаты Вячеслав Володин призвал не превращать спор вокруг центра «в политические скандалы и дрязги». Руководство вуза отказалось переименовывать школу, появление петиции Безбородов связал с «украинской агентурой», а Дугин — с западными спецслужбами.

Иван Ильин — русский философ, политический мыслитель и публицист, известный в мире в первую очередь как специалист по философии Георга Гегеля. Выступал с резко антикоммунистических и антилиберальных позиций. В 1922 году был приговорен к смертной казни, которую заменили высылкой. В эмиграции стал одним из главных идеологов белого движения. Поддерживал в печати национал-социалистов, когда Адольф Гитлер пришел к власти в 1933 году, но в 1938-м эмигрировал из Германии из-за ограничений на преподавание и публикации.

Ильин поддерживал Гитлера в борьбе с большевиками. К примеру, в статье «Национал-социализм. Новый дух» он заявил, что лидер Третьего рейха «остановил процесс большевизации в Германии и оказал этим величайшую услугу всей Европе», а в 1948 году он выразил мнение, что «фашизм был прав, поскольку исходил из здорового национально-патриотического чувства».

Ученый последовательно выступал против тоталитаризма, но подвергал критике либерализм. Он считал, что государство должно поощрять добро и сдерживать зло, критиковал идеи Толстого о непротивлении злу насилием. Ильин видел в «государственной мудрости православия» связь государства и человека: христианская система ценностей, по его мнению, должна соединить индивидуальную свободу и служение общему делу, а подлинная государственность понимается как духовный союз. В России начал издаваться в период перестройки.

Несколько раз философа упоминал и цитировал президент России Владимир Путин. «Я читаю Ильина, читаю до сих пор. У меня книжка лежит на полочке и время от времени снимаю, читаю», — признался он на заседании Валдайского клуба в 2021 году. Путин также называл Ильина одним из наиболее близких ему философов.

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Теги
Наталия Анисимова Наталия Анисимова
РГГУ ректор Минюст вузы

Новейшие практики цифрового обслуживания бизнеса

Обслуживание счета

Снятие в банкоматах

Переводы физлицам
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Генеральная лицензия Банка России № 3251.

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