Новым ректором РГГУ станет бывший замглавы Минюста

Бывший статс-секретарь — замминистра юстиции Андрей Логинов сменит Александра Безбородова на посту ректора РГГУ, который уходит с должности по собственному желанию

Андрей Логинов (Фото: Мария Девахина / РИА Новости)

Российский государственный гуманитарный университет (РГГУ) вместо Александра Безбородова возглавит Андрей Логинов, сообщила «РИА Новости» первый проректор вуза Ольга Павленко.

Соответствующий приказ уже подписан, сказала Павленко. Она добавила, что вуз работает стабильно, началась приемная кампания.

Безбородов, который был ректором с 2018 года, ранее сообщил, что 21 июня уходит с должности по собственному желанию — до истечения срочного контракта, который прекращает действие в ноябре 2024-го.

Логинов — бывший статс-секретарь — заместитель Министра юстиции, от этой должности его освободили в конце мая. До прихода в министерство экс-чиновник был заместителем руководителя аппарата правительства, а ранее — полномочным представителем правительства в Госдуме.

«Ведомости» писали, что отставка Безбородова может быть связана с ухудшением показателей вуза (в 2024 году РГГУ занял 54-е место из 100 лучших вузов страны по версии агентства RAEX, а в 2021-м был на 45-й строке) или со скандалом вокруг учрежденной в 2023 году Высшей политической школы им. Ивана Ильина. Директором этого учебного центра при вузе стал философ Александр Дугин.

Студенты вуза выступили против присвоения школе имени философа Ильина, опубликовав соответствующую петицию (по состоянию на 20 июня набрала более 31,8 тыс. подписей). В обращении отмечалось, что Ильин «потворствовал деятельности немецко-фашистского режима, оправдывал преступления Гитлера противостоянием с большевизмом и писал о необходимости русского фашизма». С просьбой проверить законность создания в РГГУ центра и оценить «творчество Ильина» в Генпрокуратуру и Министерств образования обратился и депутат Госдумы от КПРФ Владимир Исаков.

Спикер нижней палаты Вячеслав Володин призвал не превращать спор вокруг центра «в политические скандалы и дрязги». Руководство вуза отказалось переименовывать школу, появление петиции Безбородов связал с «украинской агентурой», а Дугин — с западными спецслужбами.