Ректор РГГУ Безбородов решил уйти в отставку
Ректор Российского государственного гуманитарного университета (РГГУ) Александр Безбородов сообщил ТАСС, что с 21 июня покинет должность по собственному желанию. Ранее о его готовящейся отставке сообщали «Ведомости».
«Да, действительно. Все по собственной инициативе», — подтвердил он. Кто станет новым ректором, Безбородов не уточнил.
Безбородов работает в РГГУ с 1977 года, а возглавил вуз в 2018 году. Ранее в июне ректор допускал, что уйдет с должности в ноябре, когда истечет его срочный контракт и ему исполнится 70 лет.
«Ведомости» связывали уход Безбородова с ухудшением показателей вуза (по данным рейтинга RAEX, в 2021 году РГГУ занимал 45-е место из 100 лучших вузов страны, а к 2024-му опустился на 54-ю строку) и со скандалом вокруг создания при РГГУ Высшей политической школы им. Ивана Ильина, которую возглавил философ Александр Дугин.
В апреле на сайте Change.org опубликовали петицию против присвоения центру имени Ильина. В обращении от имени студентов философа назвали «сторонником фашистских идей». По словам авторов, Ильин «потворствовал деятельности немецко-фашистского режима, оправдывал преступления Гитлера противостоянием с большевизмом и писал о необходимости русского фашизма». По состоянию на 20 июня обращение набрало 31,8 тыс. подписей.
Безбородов заявлял, что петиция появилась по вине «украинской агентуры», а студенты к ней отношения не имеют. Переименовывать школу руководство вуза отказалось. Дугин счел появление обращения и критику в адрес РГГУ операцией западных спецслужб. В Кремле отметили, что Ильина не раз цитировал президент Владимир Путин, но отказались участвовать в дискуссии.
Иван Ильин — русский философ, политический мыслитель и публицист, известный в мире в первую очередь как специалист по философии Георга Гегеля. Выступал с резко антикоммунистических и антилиберальных позиций. В 1922 году был приговорен к смертной казни, которую заменили высылкой из СССР. В эмиграции стал одним из главных идеологов белого движения. Поддерживал в печати национал-социалистов, когда Адольф Гитлер пришел к власти в 1933 году, но в 1938-м эмигрировал из Германии из-за ограничений на преподавание и публикации.
Ильин поддерживал Гитлера в борьбе с большевиками. К примеру, в статье «Национал-социализм. Новый дух» он заявил, что лидер Третьего рейха «остановил процесс большевизации в Германии и оказал этим величайшую услугу всей Европе». Даже после Нюрнбергского трибунала философ не перестал позитивно отзываться о фашизме. В 1948 году он выразил мнение, что «фашизм был прав, поскольку исходил из здорового национально-патриотического чувства».
Ученый последовательно выступал против тоталитаризма, но подвергал критике либерализм. Он считал, что государство должно поощрять добро и сдерживать зло, критиковал идеи Толстого о непротивлении злу насилием. Ильин видел в «государственной мудрости православия» связь государства и человека: христианская система ценностей, по его мнению, должна соединить индивидуальную свободу и служение общему делу, а подлинная государственность понимается как духовный союз.
Несколько раз философа упоминал или цитировал президент России Владимир Путин. «Я читаю Ильина, читаю до сих пор. У меня книжка лежит на полочке, и время от времени снимаю, читаю», — признался он на заседании Валдайского клуба в 2021 году. Путин называл Ильина одним из наиболее близких ему философов.
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