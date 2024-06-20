Ректор РГГУ Безбородов решил уйти в отставку

Александр Безбородов возглавляет РГГУ с 2018 года, он покинет пост 21 июня, до истечения контракта. В этом году в вузе произошел скандал вокруг учебного центра им. Ильина, который возглавляет Александр Дугин

Александр Безбородов (Фото: Николай Галкин / ТАСС)

Ректор Российского государственного гуманитарного университета (РГГУ) Александр Безбородов сообщил ТАСС, что с 21 июня покинет должность по собственному желанию. Ранее о его готовящейся отставке сообщали «Ведомости».

«Да, действительно. Все по собственной инициативе», — подтвердил он. Кто станет новым ректором, Безбородов не уточнил.

Безбородов работает в РГГУ с 1977 года, а возглавил вуз в 2018 году. Ранее в июне ректор допускал, что уйдет с должности в ноябре, когда истечет его срочный контракт и ему исполнится 70 лет.

«Ведомости» связывали уход Безбородова с ухудшением показателей вуза (по данным рейтинга RAEX, в 2021 году РГГУ занимал 45-е место из 100 лучших вузов страны, а к 2024-му опустился на 54-ю строку) и со скандалом вокруг создания при РГГУ Высшей политической школы им. Ивана Ильина, которую возглавил философ Александр Дугин.

В апреле на сайте Change.org опубликовали петицию против присвоения центру имени Ильина. В обращении от имени студентов философа назвали «сторонником фашистских идей». По словам авторов, Ильин «потворствовал деятельности немецко-фашистского режима, оправдывал преступления Гитлера противостоянием с большевизмом и писал о необходимости русского фашизма». По состоянию на 20 июня обращение набрало 31,8 тыс. подписей.

Безбородов заявлял, что петиция появилась по вине «украинской агентуры», а студенты к ней отношения не имеют. Переименовывать школу руководство вуза отказалось. Дугин счел появление обращения и критику в адрес РГГУ операцией западных спецслужб. В Кремле отметили, что Ильина не раз цитировал президент Владимир Путин, но отказались участвовать в дискуссии.