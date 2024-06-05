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«Ведомости» узнали, что Безбородов покинет должность ректора РГГУ

«Ведомости»: Безбородов уйдет с должности ректора РГГУ до конца года
Безбородов уйдет с должности ректора РГГУ до конца этого года, рассказали источники «Ведомостей». Опрошенные газетой эксперты назвали среди причин отставки скандал с присвоением центру при вузе имени философа Ивана Ильина
Александр Безбородов
Александр Безбородов (Фото: Николай Галкин / ТАСС)

Ректор Российского государственного гуманитарного университета (РГГУ) Александр Безбородов покинет должность до конца года, рассказали «Ведомостям» четыре источника: два близких к правительству, из самого вуза и из межвузовской комиссии, которая сотрудничает с РГГУ.

По словам последнего, Безбородов уйдет с должности в том числе из-за ухудшения показателей вуза. В 2023 году он занял 54-е место из 100 лучших вузов страны по данным рейтинга агентства RAEX, в 2023-м — 53-е место, в 2022 -м — 48-е место, в 2021-м — 45-е.

Источник, близкий к правительству, отметил, что новым ректором может стать «опытный федеральный чиновник». Еще один собеседник газеты уточнил, что решение будет оформлено в ближайшее время соответствующим приказом.

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Безбородов работает в РГГУ с 1977 года. За это время он был заведующим кафедрой истории России новейшего времени, деканом факультета архивного дела (1990–1996 гг.), заместителем директора Историко-архивного института (1992–1996 гг.), а затем его директором (с 1996 года). В 2013–2016 гг. он был проректором РГГУ по учебной работе, а в 2016–2017 гг. — первым проректором. В 2018-м он возглавил вуз.

Первый вице-президент Центра политических технологий Алексей Макаркин в разговоре с «Ведомостями» отметил, что вероятная причина отставки Безбородова — скандал с созданием при РГГУ Высшей политической школы им. Ивана Ильина.

В середине апреля на Change.org появилась петиция против присвоения учебно-научному центру при РГГУ имени Ильина (в настоящее время под ней более 31 тыс. подписей). Самого Ильина авторы петиции считают потворником фашистского режима, который оправдывал преступления Адольфа Гитлера и писал о необходимости русского фашизма.

Безбородов тогда обвинил в создании обращения «украинскую агентуру». «Подписи эти известны, подтверждены? Нет, и подтверждены быть не могут», — отмечал ректор. Директор центра философ Александр Дугин назвал критику в адрес РГГУ операцией западных спецслужб.

Иван Ильин — русский философ, политический мыслитель и публицист, известный в мире в первую очередь как специалист по философии Георга Гегеля. Выступал с резко антикоммунистических и антилиберальных позиций. В 1922 году был приговорен к смертной казни, которую заменили высылкой из СССР. В эмиграции стал одним из главных идеологов белого движения. Поддерживал в печати национал-социалистов, когда Адольф Гитлер пришел к власти в 1933 году, но в 1938-м эмигрировал из Германии из-за ограничений на преподавание и публикации.

Ильин поддерживал Гитлера в борьбе с большевиками. К примеру, в статье «Национал-социализм. Новый дух» он заявил, что лидер Третьего рейха «остановил процесс большевизации в Германии и оказал этим величайшую услугу всей Европе». Даже после Нюрнбергского трибунала философ не перестал позитивно отзываться о фашизме. В 1948 году он выразил мнение, что «фашизм был прав, поскольку исходил из здорового национально-патриотического чувства».

Ученый последовательно выступал против тоталитаризма, но подвергал критике либерализм. Он считал, что государство должно поощрять добро и сдерживать зло, критиковал идеи Толстого о непротивлении злу насилием. Ильин видел в «государственной мудрости православия» связь государства и человека: христианская система ценностей, по его мнению, должна соединить индивидуальную свободу и служение общему делу, а подлинная государственность понимается как духовный союз.

Несколько раз философа упоминал и цитировал президент России Владимир Путин. «Я читаю Ильина, читаю до сих пор. У меня книжка лежит на полочке, и время от времени снимаю, читаю», — признался он на заседании Валдайского клуба в 2021 году. Путин также называл Ильина одним из наиболее близких ему философов.

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РГГУ философ Иван Ильин ректор отставка
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