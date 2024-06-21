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Палестино-израильский конфликт ,  
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Армения объявила о признании Палестины

Сюжет
Палестино-израильский конфликт
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Война Израиля с ХАМАС
МИД Армении назвал единственным способом урегулирования палестино-израильского конфликта принцип «двух государств» и объявил о признании Палестины. В общей сложности ее суверенитет признали 147 из 193 членов ООН
Фото: Khaled Abdullah / Reuters
Фото: Khaled Abdullah / Reuters

Армения признала Палестину в качестве независимого государства, сообщили в МИД республики.

«Подтверждая свою приверженность международному праву, принципам равенства, суверенитета и мирного сосуществования народов, Республика Армения признает Государство Палестина», — говорится в сообщении.

В ведомстве назвали единственным способом урегулирования палестино-израильского конфликта принцип «двух государств». «Армения искренне заинтересована в мире и стабильности на Ближнем Востоке, согласии еврейского и палестинского народов», — отметили в МИДе, напомнив, что Ереван присоединился к резолюции Генассамблеи ООН с призывом о немедленном прекращении огня в сектора Газа. В ведомстве назвали катастрофической гуманитарную ситуацию в палестинском анклаве.

Правительство Словении признало Палестину независимым государством
Политика
Фото:Carl Court / Getty Images
За последний месяц независимость Палестины признали Испания, Ирландия, Норвегия и Словения. В общей сложности суверенитет страны сейчас признают 147 из 193 членов ООН.

Палестина — историческая область на Ближнем Востоке. В 1947 году ООН предложила разделить ее на два независимых государства — арабское и еврейское, а для Иерусалима создать специальный международный режим. Израиль провозгласил о своей независимости в 1948 году, Палестина — в 1988-м. Между ними продолжаются конфликты, в том числе в 1987 и 2000 годах палестинские группировки объявляли две интифады (восстания против оккупации).

Сектор Газа с 2007 года контролирует палестинское радикальное движение ХАМАС. Оно не смогло договориться с крупнейшей партией Палестины ФАТХ («Движение за национальное освобождение Палестины») о формировании единого правительства.

В октябре 2023 года боевики ХАМАС вторглись на территорию Израиля, начали расстреливать и брать в заложники жителей приграничных регионов. Еврейское государство в ответ объявило о проведении военной операции «Железные мечи» в секторе Газа. Израильские власти называли ее целью полное уничтожение ХАМАС и освобождение всех заложников.

Израиль с 1992 года поддерживает дипломатические отношения с Азербайджаном и является одним из главных экспортеров оружия для республики. В частности, на вооружении армии Азербайджана находятся израильские артиллерийские установки ATMOS 2000, противотанковые ракетные комплексы Spike, реактивные системы залпового огня LAR-160, беспилотники Aerostar и другие оружейные системы. Еврейское государство закупает у Баку нефть и нефтепродукты.

Армения неоднократно осуждала военное сотрудничество Израиля и Азербайджана. В сентябре 2023 года Баку провел «антитеррористическую операцию», результатом которой в том числе стала реинтеграция Нагорного Карабаха вместе с армянским населением в состав Азербайджана. Республика прекратила свое существование 1 января 2024 года. Стороны договорились о делимитации границ, согласно которым на первом этапе Ереван передал контроль над четырьмя населенными пунктами Баку. Ситуация не устраивает жителей Армении, в мае в стране проходили масштабные протесты.

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Теги
Юлия Овчинникова Юлия Овчинникова
Армения Палестина Израиль Азербайджан суверенитет

Новейшие практики цифрового обслуживания бизнеса

Обслуживание счета

Снятие в банкоматах

Переводы физлицам
Открыть счет

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Генеральная лицензия Банка России № 3251.

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