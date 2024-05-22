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Палестино-израильский конфликт ,  
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Ирландия и Испания вслед за Норвегией признали Палестину государством

Ирландия и Испания признали Палестину в качестве государства
Сюжет
Палестино-израильский конфликт
Решение должно поспособствовать миру на Ближнем Востоке и не направлено против израильской стороны, заявили в Ирландии и Испании. Глава МИД Израиля назвал это оскорблением памяти жертв атаки боевиков ХАМАС
Фото: Dan Kitwood / Getty Images
Фото: Dan Kitwood / Getty Images

Ирландия признала Палестину в качестве независимого государства, объявил премьер-министр Саймон Харрис. По его словам, такое же решение приняла Испания, передает Irish Times. Испанский премьер Педро Санчес это подтвердил, сказав, что решение вступит в силу 28 мая.

Харрис назвал признание Палестины «единственным надежным путем к миру» между ней и Израилем, заявив, что решение должно поспособствовать достижению соглашения о создании двух государств. По словам бывшего ирландского премьера Мишеля Мартина, это «исторический момент», палестинцы заслуживают права на самоопределение и государственность. Он подчеркнул, что Ирландия в равной степени признает права Израиля и Палестины и надеется, что решение не будет воспринято как «враждебный акт» по отношению к израильской стороне.

Санчес заявил, что Испания признала Палестину «ради достижения мира, справедливости и согласия», и выразил уверенность, что примеру Мадрида последуют другие европейские страны: «Чем больше нас будет, тем скорее мы добьемся прекращения огня». Он добавил, что решение не направлено против Израиля или в поддержку ХАМАС.

Израиль отозвал послов из Норвегии и Ирландии из-за признания Палестины
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Исраэль Кац

Ранее о признании Палестины объявила Норвегия. По словам премьера Йонаса Гара Стёре, это поспособствует установлению мира на Ближнем Востоке и, помимо того, Осло сможет «привлечь палестинское государство к ответственности».

Израиль в ответ решил отозвать послов в Ирландии и Норвегии для консультаций. «Израиль не будет хранить молчание перед лицом тех, кто подрывает его суверенитет и ставит под угрозу его безопасность», — написал в X глава МИДа Исраэль Кац. Признание Палестины он назвал оскорблением памяти жертв атаки боевиков ХАМАС на страну 7 октября 2023 года.

Палестина занимает часть территорий на Западном берегу реки Иордан, в 1988-м она провозгласила о своей независимости, но остается частично признанной. Помимо Норвегии, Испании и Ирландии, Палестину в качестве государства признают 143 из 193 членов ООН, отмечает Reuters. Независимость Израиля была провозглашена в 1948 году. В 1949 году еврейское государство стало полноправным членом ООН, а Палестина имеет статус постоянного наблюдателя.

Глава Европейской дипломатии Жозеп Боррель говорил, что несколько стран Европейского союза признают Палестину до конца мая.

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Наталия Анисимова Наталия Анисимова
Палестина Ирландия Испания Израиль Норвегия
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