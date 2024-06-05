Парламент Словении признал Палестину независимым государством
Государственное собрание (парламент) Словении поддержало решение правительства признать Палестину независимым и суверенным государством, сообщает портал 24ur.com.
За признание Палестины проголосовали 52 депутата парламента из 53 участвующих.
Таким образом, Словения стала 147-м членом ООН, признавшим Палестину.
В конце мая правительство Словении приняло решение о признании независимости Палестины. В МИД страны объяснили, что это решение совпадает с усилиями Словении по прекращению огня в секторе Газа и освобождению израильских заложников.
Среди стран, признавших Палестину независимой, есть Россия, Китай и Турция. 22 мая власти Норвегии, Ирландии и Испании приняли такое же решение.
Президент Палестины Махмуд Аббас приветствовал решение трех государств, заявив, что оно закрепит «право палестинского народа на самоопределение». Палестинское движение ХАМАС также одобрило его.
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