Армения отозвала посла из Израиля из-за продажи оружия Азербайджану

Отношения Еревана и Тель-Авива осложнились из-за сообщений о возможных новых поставках в Азербайджан военных грузов. Израиль является одним из главных поставщиков оружия для Баку

Тель-Авив (Фото: Oded Balilty / AP)

Посла Армении в Израиле вызвали в Ереван для консультаций. Об этом в ходе брифинга сообщила пресс-секретарь МИД Армении Анна Нагдалян, сообщает агентство «Новости-Армения».

По ее словам, так Ереван реагирует на информацию о полете нескольких грузовых самолетов из Азербайджана в Израиль для перевозки «сверхсовременного вооружения». Такую ситуацию представитель МИД Армении назвала неприемлемой.

«По дипломатическим каналам мы многократно сообщали об этом израильским коллегам и отмечали, что это особенно прискорбно в то время, когда Азербайджан при поддержке Турции осуществляет широкомасштабную агрессию против Арцаха и Армении», — сказала она.

«Эта позиция Израиля, этот метод ведения дел неприемлем для нас особенно в этот период. Исходя из сложившейся ситуации, МИД принял решение отозвать посла Армении в Израиле для консультаций», — заключила представитель внешнеполитического ведомства.