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Конфликт Армении и Азербайджана ,  
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Армения отозвала посла из Израиля из-за продажи оружия Азербайджану

Отношения Еревана и Тель-Авива осложнились из-за сообщений о возможных новых поставках в Азербайджан военных грузов. Израиль является одним из главных поставщиков оружия для Баку
Тель-Авив
Тель-Авив (Фото: Oded Balilty / AP)

Посла Армении в Израиле вызвали в Ереван для консультаций. Об этом в ходе брифинга сообщила пресс-секретарь МИД Армении Анна Нагдалян, сообщает агентство «Новости-Армения».

По ее словам, так Ереван реагирует на информацию о полете нескольких грузовых самолетов из Азербайджана в Израиль для перевозки «сверхсовременного вооружения». Такую ситуацию представитель МИД Армении назвала неприемлемой.

«По дипломатическим каналам мы многократно сообщали об этом израильским коллегам и отмечали, что это особенно прискорбно в то время, когда Азербайджан при поддержке Турции осуществляет широкомасштабную агрессию против Арцаха и Армении», — сказала она.

«Эта позиция Израиля, этот метод ведения дел неприемлем для нас особенно в этот период. Исходя из сложившейся ситуации, МИД принял решение отозвать посла Армении в Израиле для консультаций», — заключила представитель внешнеполитического ведомства.

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Израиль является одним из главных экспортеров вооружений в Азербайджан. На вооружении армии Азербайджана, в частности, стоят израильские артиллерийские установки ATMOS 2000, противотанковые ракетные комплексы Spike, реактивные системы залпового огня LAR-160, беспилотники Aerostar и другие оружейные системы. Израиль, в свою очередь, закупает в Азербайджане нефть и нефтепродукты. В последние годы Израиль находился на втором месте в списке стран по объему экспорта нефти из Азербайджана.

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Журналист израильского издания Walla! Барак Давид в колонке для Axios 30 сентября обратил внимание на данные систем отслеживания самолетов, которые показали прибытие в Израиль нескольких грузовых самолетов из Азербайджана. Они приземлились на авиабазе ВВС Израиля Увда, откуда и направились обратно. По словам журналиста, Хикмет Гаджиев, советник президента Азербайджана по внешней политике, в интервью с ним не стал исключать, что целью полетов была перевозка военных грузов, хотя и не подтвердил это однозначно. В тот же день Гаджиев сообщил израильскому телеканалу i24, что в боевых действиях в Карабахе применяются дроны израильского производства.

Автор
Георгий Тадтаев
Азербайджан Армения Израиль
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