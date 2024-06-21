Медведев назвал условия для обсуждения нового ДСНВ с США

Медведев заявил, что для переговоров по теме ДСНВ Вашингтон должен отказаться от поддержки Киева и блокировать его принятие в НАТО. США допускали заключение новых соглашений в сфере контроля за оружием с Россией вместо ДСНВ

Фото: Валерий Шарифулин / ТАСС

Обсуждение нового договора о сокращении стратегических наступательных вооружений (ДСНВ) с США возможно только при прекращении Вашингтоном поставок оружия Киеву и отказа принять Украину в НАТО, заявил зампред Совбеза Дмитрий Медведев в телеграм-канале.

По его мнению, это равносильно ситуации, если бы Германия во время Второй мировой войны предложила бы СССР «вывести в отдельный переговорный трек вопрос об ограничениях производства какого-либо оружия». Медведев назвал США «оборзевшими циничными тварями».

В противном случае, считает зампред Совбеза, в США должен наступить «тотальный психоз со строительством бункеров от русских бомб и ракет по всей территории»

Россия и США подписали ДСНВ в 2010 году. Согласно договору, стороны сокращают число межконтинентальных баллистических ракет, баллистических ракет подводных лодок, их пусковых установок и боеголовок, а также тяжелых бомбардировщиков и их ядерных вооружений. Срок действия соглашения должен был истечь в феврале 2026 года. Однако в феврале 2023 года президент Владимир Путин объявил, что Москва приостанавливает участие в договоре.

В марте 2023 года Пентагон сообщил, что США обратились к России для обмена данными в рамках СНВ-3, но Москва ответила, что не будет предоставлять такую информацию. Вашингтон решил также не предоставлять информацию в качестве дипломатической контрмеры.

С 1 июня того же года США перестали передавать России сведения о статусе и местонахождении своих стратегических вооружений, в том числе ракет и пусковых установок, попадающих под действие СНВ-3. В то же время Вашингтон продолжают предоставлять Москве уведомления о запусках баллистических ракет и ракет подводных лодок.

Тем не менее, американская сторона не раз призывала Россию вернуться к исполнению ДСНВ. В апреле Госдеп опубликовал доклад, в котором говорилось, что США готовы отменить контрмеры по ДСНВ, если и когда Россия вернется к соблюдению своих обязательств по нему.

Старший директор Совета национальной безопасности Белого дома по вопросам нераспространения Пранай Вадди в начале июня заявил, что США допускают заключение новых соглашений в сфере контроля над вооружениями вместо ДСНВ.

Министр иностранных дел России Сергей Лавров исключал переговоры на данную тему с США, пока они поддерживают Украину. Глава департамента российского МИДа по вопросам нераспространения и контроля над вооружениями Владимир Ермаков заявил, что Москва готова вести диалог, если будут выполнены несколько принципиальных условий: «предварительный отказ США от курса на подрыв безопасности России и демонстрация Вашингтоном реальной готовности к комплексной работе с акцентом на устранение первопричин созданных американцами фундаментальных противоречий, чреватых прямым военным столкновением наших стран».