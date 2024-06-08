В США допустили заключение нескольких соглашений с Россией вместо ДСНВ

США допускают, что на смену российско-американского Договора о мерах по дальнейшему сокращению и ограничению стратегических наступательных вооружений (ДСНВ, или СНВ-3) могут прийти соглашения в сфере контроля над вооружениями. Об этом сообщил старший директор Совета национальной безопасности Белого дома по вопросам нераспространения Пранай Вадди.

У администрации президента США есть определенный подход, и Штаты хотят, чтобы его также предпочли Россия и Китай, заявил Вадди. «Для нас это выглядит как начало переговоров с Россией о последующем после ДСНВ соглашении или комплексе соглашений, чтобы обеспечить по крайней мере сохранение ограничений между США и нашим крупнейшим ядерным противником», — сказал он.

Вадди также выразил надежду, что США смогут начать переговоры с Россией по обсуждению контроля над вооружениями и стратегической стабильности до истечения срока действия договора.

Россия и США подписали ДСНВ в 2010 году. Согласно договору, стороны сокращают число межконтинентальных баллистических ракет, баллистических ракет подводных лодок, их пусковых установок и боеголовок, а также тяжелых бомбардировщиков и их ядерных вооружений. Срок действия соглашения должен был истечь в феврале 2026 года. Однако в феврале 2023 года президент Владимир Путин объявил, что Москва приостанавливает участие в договоре.

В апреле Госдеп опубликовал доклад, в котором говорилось, что США готовы отменить контрмеры по ДСНВ, если и когда Россия вернется к соблюдению своих обязательств по нему. В марте 2023 года Пентагон сообщил, что США обратились к России для обмена данными в рамках СНВ-3, но Москва ответила, что не будет предоставлять такую информацию. В качестве дипломатической контрмеры США также отказались предоставлять информацию.

С 1 июня того же года США перестали передавать Москве сведения о статусе и местонахождении своих стратегических вооружений, в том числе ракет и пусковых установок, попадающих под действие ДСНВ.

Власти США не раз призывали Россию вернуться к исполнению ДСНВ. Глава российского МИДа Сергей Лавров отметил, что переговоры на данную тему с Вашингтоном невозможны, пока он поддерживает Киев.