Лавров исключил диалог с США по ДСНВ на фоне поддержки Украины
Россия не будет вести переговоры с США по возобновлению Договора о сокращении стратегических наступательных вооружений (ДСНВ), пока идет конфликт с Украиной, заявил глава МИД Сергей Лавров, выступая на марафоне общества «Знание». Трансляция шла на его странице во «ВКонтакте».
Лавров назвал этот вопрос единственным «сущностным», по которому между Москвой и Вашингтоном еще есть контакты. По его словам, около трех недель назад от США поступило обращение с призывом возобновить диалог по ДСНВ. Министр отметил, что Россия готова к таким контактам, она продолжит соблюдать требования ДСНВ в количественном отношении, но не будет разрешать инспекции на свои стратегические ядерные объекты.
«Как мы можем пускать американцев на наши ядерные объекты — они этого очень долго добивались, — если они поставляют украинцам вооружение дальнего радиуса действия, которое уже было использовано для попыток атак против наших стратегических баз, в частности, баз стратегических ядерных бомбардировщиков», — указал Лавров.
Он допустил, что США могли помогать Украине информацией при подготовке таких атак, хотя в договоре СНВ говорится о «взаимном доверии», «балансе интересов и неделимости безопасности».
«Поэтому, когда они говорят: нет, давайте, вот у нас с Украиной там не очень заладилось, но давайте рассматривать вопросы продолжения процедур, предусмотренных этим договором. Такого не будет», — заключил дипломат.
ДСНВ был подписан в 2010 году, срок его действия должен был истечь к февралю 2026-го.
Согласно договору, стороны сокращают число межконтинентальных баллистических ракет (МБР), баллистических ракет подводных лодок (БРПЛ), их пусковых установок и боеголовок, а также тяжелых бомбардировщиков и их ядерных вооружений так, чтобы к 2018 году их число не превышало:
а) 700 для развернутых МБР, БРПЛ и тяжелых бомбардировщиков;
б) 1550 для зарядов на развернутых МБР, БРПЛ и ядерных зарядов, засчитываемых за развернутыми тяжелыми бомбардировщиками;
в) 800 для развернутых и неразвернутых пусковых установок МБР, пусковых установок БРПЛ, тяжелых бомбардировщиков.
Согласно ДСНВ, учреждается Двусторонняя консультативная комиссия, происходят взаимные инспекции на базах МБР, подводных лодках и авиационных базах.
О том, что Россия приостанавливает свое участие в ДСНВ, 21 февраля в послании Федеральному собранию заявил президент Владимир Путин. Он подчеркнул, что Москва «не выходит из договора, нет, а именно приостанавливает свое участие». Неделю спустя был подписан соответствующий закон.
Госсекретарь США Энтони Блинкен после этого общался с Лавровым и заявил, что призвал к возращению Москвы к исполнению ДСНВ, поскольку соблюдение положений договора отвечает интересам как США, так и России.