Лавров исключил диалог с США по ДСНВ на фоне поддержки Украины

Лавров: диалога по ДСНВ с США не будет, пока они поддерживают Украину

Россия будет соблюдать требования ДСНВ по числу ядерных боеголовок, но не будет допускать инспекций США на свои ядерные объекты, пока те поддерживают Украину. По этой же причине пока невозможен и диалог с Вашингтоном по ДСНВ

Сергей Лавров (Фото: Екатерина Кузьмина / РБК)

Россия не будет вести переговоры с США по возобновлению Договора о сокращении стратегических наступательных вооружений (ДСНВ), пока идет конфликт с Украиной, заявил глава МИД Сергей Лавров, выступая на марафоне общества «Знание». Трансляция шла на его странице во «ВКонтакте».

Лавров назвал этот вопрос единственным «сущностным», по которому между Москвой и Вашингтоном еще есть контакты. По его словам, около трех недель назад от США поступило обращение с призывом возобновить диалог по ДСНВ. Министр отметил, что Россия готова к таким контактам, она продолжит соблюдать требования ДСНВ в количественном отношении, но не будет разрешать инспекции на свои стратегические ядерные объекты.

«Как мы можем пускать американцев на наши ядерные объекты — они этого очень долго добивались, — если они поставляют украинцам вооружение дальнего радиуса действия, которое уже было использовано для попыток атак против наших стратегических баз, в частности, баз стратегических ядерных бомбардировщиков», — указал Лавров.

Он допустил, что США могли помогать Украине информацией при подготовке таких атак, хотя в договоре СНВ говорится о «взаимном доверии», «балансе интересов и неделимости безопасности».

«Поэтому, когда они говорят: нет, давайте, вот у нас с Украиной там не очень заладилось, но давайте рассматривать вопросы продолжения процедур, предусмотренных этим договором. Такого не будет», — заключил дипломат.

ДСНВ был подписан в 2010 году, срок его действия должен был истечь к февралю 2026-го.



Согласно договору, стороны сокращают число межконтинентальных баллистических ракет (МБР), баллистических ракет подводных лодок (БРПЛ), их пусковых установок и боеголовок, а также тяжелых бомбардировщиков и их ядерных вооружений так, чтобы к 2018 году их число не превышало:



а) 700 для развернутых МБР, БРПЛ и тяжелых бомбардировщиков;



б) 1550 для зарядов на развернутых МБР, БРПЛ и ядерных зарядов, засчитываемых за развернутыми тяжелыми бомбардировщиками;



в) 800 для развернутых и неразвернутых пусковых установок МБР, пусковых установок БРПЛ, тяжелых бомбардировщиков.



Согласно ДСНВ, учреждается Двусторонняя консультативная комиссия, происходят взаимные инспекции на базах МБР, подводных лодках и авиационных базах.

О том, что Россия приостанавливает свое участие в ДСНВ, 21 февраля в послании Федеральному собранию заявил президент Владимир Путин. Он подчеркнул, что Москва «не выходит из договора, нет, а именно приостанавливает свое участие». Неделю спустя был подписан соответствующий закон.

Госсекретарь США Энтони Блинкен после этого общался с Лавровым и заявил, что призвал к возращению Москвы к исполнению ДСНВ, поскольку соблюдение положений договора отвечает интересам как США, так и России.