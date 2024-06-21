 Перейти к основному контенту
branding imagebranding image
Скрыть баннеры
Главное меню
Главное меню
Весь мир
С.-Петербург
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологда
Калининград
Краснодар
Н.Новгород
Пермь
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Карелия
Мурманск
Приморье

Новейшие практики цифрового обслуживания бизнеса

Обслуживание счета

Снятие в банкоматах

Переводы физлицам
Открыть счет

Реклама. ПАО «Промсвязьбанк».
Генеральная лицензия Банка России № 3251.

Военная операция на Украине ,  
0 

В ВСУ заявили о чрезвычайно тяжелой ситуации в «городе-ключе» к Донбассу

ВСУ: российские войска пытаются окружить Часов Яр, ситуация чрезвычайно тяжелая
Сюжет
Военная операция на Украине
Российские войска наступают под Часовым Яром, ситуация для ВСУ «чрезвычайно тяжелая», сообщили в 24-й ОМБр, чьи резервные силы были переброшены в город. Минобороны с весны отчитывается о продвижении на этом направлении
Фото: Viacheslav Ratynskyi / Reuters
Фото: Viacheslav Ratynskyi / Reuters

Ситуация для Вооруженных сил Украины (ВСУ) в Часов Яре и в прилегающих к городу районах складывается «чрезвычайно тяжело», в город были переброшены резервные силы 24-й отдельной механизированной бригады (ОМБр), сообщает бригада в своем Facebook (владелец соцсети, компания Meta, признана в России экстремистской организацией и запрещена).

Украинские военные признают, что российские силы продолжают активное наступление. Кроме этого, ВС России активно применяются управляемые авиабомбы, из-за чего в рядах ВСУ растут потери.

Часов Яр — город в Бахмутском районе на севере ДНР. Город находится примерно в 12 км к западу от Артемовска (украинское название — Бахмут), о взятии которого российское Минобороны отчиталось в мае прошлого года. В отличие от Артемовска Часов Яр находится на возвышенности и имеет границы сложной формы. С севера на юг его пересекают канал Северский Донец — Донбасс и шоссе О-0506.

The New York Times (NYT) называла город — «ключем» к Донбассу, поскольку его взятие позволит российским войскам почти беспрепятственно продвинутся в сторону Краматорска, Константиновки и Славянска — последних крупных городов под контролем ВСУ в ДНР.

Пушилин сообщил об успехах российских военных в направлении Часова Яра
Политика
Фото:Алексей Коновалов / ТАСС

Российское Минобороны в своих сводках неоднократно сообщало о боях в районе Часова Яра и отражении украинских контратак на данном направлении. С начала года военное ведомство отчиталось уже о десятках занятых сел и городов в ДНР, самым крупным из которых стала Авдеевка.

Опрошенные NYT командиры ВСУ еще в мае отмечали, что обороняющие Часов Яр украинские военные сталкиваются с нехваткой личного состава и боеприпасов. «Там, где наши позиции были очень сильно укреплены, русские применяли управляемые авиационные бомбы, просто выравнивая эти позиции с землей. Вот так они подошли вплотную. <...> Все, что мы можем сделать сейчас с имеющимися у нас дронами, — это замедлить их продвижение», — рассказывал командир подразделения беспилотников 92-й штурмовой бригады Юрий Федоренко.

На прошлой неделе Владимир Путин предложил Украине вывести войска из ДНР, ЛНР, Запорожской и Херсонской областей, а также отказаться от вступления в НАТО для урегулирования конфликта.

Главное для большого бизнеса
СберПро Интересное

Упал — поднялся.
Как быстро восстановить бизнес после кибератак

СберПро Интересное

Заряд для автопрома. Как развивается индустрия электромобилей

СберПро Туризм

Притяжение Арктики. Как туристический бренд помогает развивать индустрию путешествий

СберПро АПК

Барометр отрасли: рыболовство и аквакультура

СберПро Транспорт

Эпоха ренессанса.
Что движет российский рынок лизинга

СберПро Главное

Азиатский уклон: новые перспективные пути для экспорта российских технологий

СберПро Главное

Цифровой кодекс:
как будет выглядеть новая концепция регулирования ИКТ

СберПро Промышленность

Как развиваются промышленные кластеры в России и чем они выгодны бизнесу и регионам

СберПро Интересное

Пять глобальных технотрендов в области искусственного интеллекта

СберПро Интересное

Как избежать коммуникативных трудностей в распределённой команде

Реклама, ПАО Сбербанк

Авторы
Теги
Илья Пламенев Илья Пламенев
ВСУ наступление Часов Яр Военная операция на Украине

Новейшие практики цифрового обслуживания бизнеса

Обслуживание счета

Снятие в банкоматах

Переводы физлицам
Открыть счет

Реклама. ПАО «Промсвязьбанк».
Генеральная лицензия Банка России № 3251.

Материалы по теме
Пушилин сообщил об успехах российских военных в направлении Часова Яра
Политика
В боях возле Часова Яра погиб доброволец из Нидерландов
Политика
Марочко заявил о подготовке ВСУ к обороне близ Часова Яра в ДНР
Политика
Прямой эфир
Ошибка воспроизведения видео. Пожалуйста, обновите ваш браузер.
Лента новостей
Курс евро на 21 июня
EUR ЦБ: 91,45 (+2,36) Инвестиции, 20 июн, 18:06 Курс доллара на 21 июня
USD ЦБ: 85,42 (+2,79) Инвестиции, 20 июн, 18:06
Военные уничтожили 120 дронов за ночь Политика, 07:39
Губернатор сообщил о жертве атаки дронов на Краснодар Политика, 07:36
МИД Южной Кореи вызовет посла России из-за договора с КНДР Политика, 07:30
Акционеры Yandex N.V. попросили ЦБ проверить управляющее юрлицо «Яндекса» Инвестиции, 07:30
Санкции против Мосбиржи вызвали проблемы у банков с валютными свопами Финансы, 07:00
Развожаев сообщил об отражении атаки дронов на Севастополь Политика, 06:55
В Москве начали процесс по делу против экс-руководства МВД в Петербурге Общество, 06:46
Онлайн-курс Digital MBA от РБК
Объединили экспертизу профессоров MBA из Гарварда, MIT, INSEAD и опыт передовых ИТ-компаний
Оставить заявку
В Брянской области сработала ПВО Политика, 06:43
Три северные страны договорились создать военно-транспортный коридор Политика, 06:15
В ВСУ заявили о чрезвычайно тяжелой ситуации в «городе-ключе» к Донбассу Политика, 06:12
Фатальные ошибки: как правильно торговать на маркетплейсах РБК И МТС Банк, 05:52
Зеленский заявил о расчете на солнечную энергию на фоне потери генерации Политика, 05:41
Песков ответил на вопрос о встрече министров обороны России и КНДР Политика, 05:27
Власти Кубани сообщили о пожаре и повреждениях на Ильском НПЗ Политика, 04:54