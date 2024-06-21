В ВСУ заявили о чрезвычайно тяжелой ситуации в «городе-ключе» к Донбассу

Российские войска наступают под Часовым Яром, ситуация для ВСУ «чрезвычайно тяжелая», сообщили в 24-й ОМБр, чьи резервные силы были переброшены в город. Минобороны с весны отчитывается о продвижении на этом направлении

Фото: Viacheslav Ratynskyi / Reuters

Ситуация для Вооруженных сил Украины (ВСУ) в Часов Яре и в прилегающих к городу районах складывается «чрезвычайно тяжело», в город были переброшены резервные силы 24-й отдельной механизированной бригады (ОМБр), сообщает бригада в своем Facebook (владелец соцсети, компания Meta, признана в России экстремистской организацией и запрещена).

Украинские военные признают, что российские силы продолжают активное наступление. Кроме этого, ВС России активно применяются управляемые авиабомбы, из-за чего в рядах ВСУ растут потери.

Часов Яр — город в Бахмутском районе на севере ДНР. Город находится примерно в 12 км к западу от Артемовска (украинское название — Бахмут), о взятии которого российское Минобороны отчиталось в мае прошлого года. В отличие от Артемовска Часов Яр находится на возвышенности и имеет границы сложной формы. С севера на юг его пересекают канал Северский Донец — Донбасс и шоссе О-0506. The New York Times (NYT) называла город — «ключем» к Донбассу, поскольку его взятие позволит российским войскам почти беспрепятственно продвинутся в сторону Краматорска, Константиновки и Славянска — последних крупных городов под контролем ВСУ в ДНР.

Российское Минобороны в своих сводках неоднократно сообщало о боях в районе Часова Яра и отражении украинских контратак на данном направлении. С начала года военное ведомство отчиталось уже о десятках занятых сел и городов в ДНР, самым крупным из которых стала Авдеевка.

Опрошенные NYT командиры ВСУ еще в мае отмечали, что обороняющие Часов Яр украинские военные сталкиваются с нехваткой личного состава и боеприпасов. «Там, где наши позиции были очень сильно укреплены, русские применяли управляемые авиационные бомбы, просто выравнивая эти позиции с землей. Вот так они подошли вплотную. <...> Все, что мы можем сделать сейчас с имеющимися у нас дронами, — это замедлить их продвижение», — рассказывал командир подразделения беспилотников 92-й штурмовой бригады Юрий Федоренко.

На прошлой неделе Владимир Путин предложил Украине вывести войска из ДНР, ЛНР, Запорожской и Херсонской областей, а также отказаться от вступления в НАТО для урегулирования конфликта.