 Перейти к основному контенту
branding imagebranding image
Скрыть баннеры
Главное меню
Главное меню
Весь мир
С.-Петербург
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологда
Калининград
Краснодар
Н.Новгород
Пермь
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Карелия
Мурманск
Приморье
Военная операция на Украине ,  
0 

Командиры ВСУ рассказали о проблемах с обороной Часова Яра

NYT: обороняющие Часов Яр подразделения ВСУ столкнулись с дефицитом боеприпасов
Сюжет
Военная операция на Украине
Россия продолжает наступление на Часов Яр, а из-за нехватки боеприпасов и личного состава город сложно оборонять, рассказали NYT опрошенные военные ВСУ. С начала года Минобороны России отчиталось уже о десятках занятых сел в ДНР
Фото: Валентин Огиренко / Reuters
Фото: Валентин Огиренко / Reuters

Российские войска продолжают наступление на Часов Яр, занимающий господствующее положение на высотах и находящийся примерно в 10 км к западу от Артемовска, тогда как обороняющие город бойцы ВСУ сталкиваются с нехваткой личного состава и боеприпасов. Об этом пишет The New York Times (NYT) со ссылкой на опрошенных командиров ВСУ, действующих в этом районе.

Старший лейтенант и глава подразделения беспилотников 92-й штурмовой бригады Юрий Федоренко с позывным «Ахиллес» сообщил изданию, что в армии наблюдается острый дефицит солдат и боеприпасов, и военнослужащим приходится опираться на использование дронов.

NYT называет Часов Яр «воротами в последнюю часть Донецкой области, которая все еще находится в руках Украины». Газета отмечает, что если российская армия возьмет город, то под угрозой захвата окажутся сразу несколько крупных городов — Константиновка, Дружковка, Краматорск и Славянск. «Без нас русские уже были бы в Киевской области», — сказал NYT Федоренко, отметив важность беспилотников в современной войне.

Он также выразил свое разочарование поведением западных союзников Украины, которые медлят с поставками военной помощи. В пример он привел многомесячную задержку конгрессом США утверждения дополнительного пакета помощи Украине, из-за которой в ВСУ образовался дефицит боеприпасов. «Абсолютно абсурдная ситуация. Представьте себе боксерский поединок, в котором боксеры равны, но один из них может нанести один удар, а его противник — 10 раз», — отметил военный.

Наступление ВС России на Часов Яр, по его словам, продолжается «шаг за шагом», «позиция за позицией». «Там, где наши позиции были очень сильно укреплены, русские применяли управляемые авиационные бомбы, просто выравнивая эти позиции с землей. Вот так они подошли вплотную. <...> Все, что мы можем сделать сейчас с имеющимися у нас дронами, — это замедлить их продвижение», — добавил Федоренко.

CNN сообщил об «изменившей баланс сил» российской авиабомбе
Политика
Авиабомба ФАБ-1500

С его словами согласился командир 126-й бригады ТРО с позывным «Рул», отметив, что Вооруженные Силы России превосходят ВСУ в огневой мощи и численности. «Это атаки, атаки, атаки. У нас много раненых и много убитых», — отметил военный.

NYT еще в конце апреле писала, что после захвата Северодонецка, Артемовска (укр. Бахмут) и Авдеевки — некогда крупных форпостов ВСУ — российские войска «нацелились» на Часов Яр. По данным газеты, в Киеве надеются, что возобновление военной помощи со стороны США поможет Украине стабилизировать оборонительные линии.

Эксперты назвали «город-ключ» к дальнейшему наступлению России в Донбассе
Политика
Фото:Александр Полегенько / ТАСС

Российское Минобороны в своих сводках неоднократно сообщало о боях в районе Часова Яра и отражении украинских контратак на данном направлении. С начала года военное ведомство отчиталось уже о десятках занятых сел и городов в ДНР, самым крупным из которых стала Авдеевка.

Киев еще в начале апреля заявлял о «самой сложной ситуации» в Часовом Яре с начала конфликта, а в начале мая заместитель руководителя Главного управления разведки (ГУР) Украины генерал-майор Вадим Скибицкий заявил, что падение города — вопрос времени.

Командиры ВСУ рассказали о проблемах с обороной Часова Яра
Командиры ВСУ рассказали о проблемах с обороной Часова Яра

Главное для большого бизнеса
СберПро Медиа Туризм

Барометр отрасли: развитие внутреннего туризма

СберПро Медиа Промышленность

Рекордная цена:  как развивается золотодобыча на фоне растущего спроса

СберПро Медиа Транспорт

В поисках баланса. Как развиваются контейнерные перевозки в России и мире

СберПро Медиа Интересное

Как технологии помогают бизнесу повысить эффективность в разных отраслях

СберПро Медиа Интересное

Особенности внедрения искусственного интеллекта в бизнес-процессы

СберПро Медиа Промышленность

Барометр отрасли: химическая промышленность

СберПро Медиа Финансы

Эволюция банкинга. Как и почему крупный бизнес переходит на Open API

СберПро Медиа Интересное

Вместе к успеху. Как выстраивать коммуникации  в команде

СберПро Медиа Промышленность

Сплав технологий: 5 трендов цифровизации в металлургии

СберПро Медиа Интересное

Нейро-, микро- и лайфстайл. Тренды российского онлайн-образования

Реклама, ПАО Сбербанк

Авторы
Теги
Илья Пламенев Илья Пламенев
Часов Яр ВСУ наступление беспилотники Военная операция на Украине
Материалы по теме
Украинский генерал оценил риск утраты «города-ключа» к Донбассу
Политика
Путин заявил об обязательном возвращении мира в Донбасс
Политика
Путин признал сложность взятия села Бердычи в Донбассе
Политика
Прямой эфир
Ошибка воспроизведения видео. Пожалуйста, обновите ваш браузер.

*

Лента новостей
Курс евро на 25 мая
EUR ЦБ: 97,1 (-0,78) Инвестиции, 24 мая, 17:19 Курс доллара на 25 мая
USD ЦБ: 89,7 (-0,55) Инвестиции, 24 мая, 17:19
Хинштейн рассказал детали нейтрализации стрелка в Петербурге Общество, 20:37
Командиры ВСУ рассказали о проблемах с обороной Часова Яра Политика, 20:23
В Уругвае умер певец Карлос Паравис Общество, 20:14
В РФС рассказали о возможных реформах в формате проведения Кубка России Спорт, 20:11
В мечети Сургута провели рейд по поиску нелегальных мигрантов Общество, 19:56
Мэр Харькова сообщил о взрыве в городе Политика, 19:53
Захарян завершил сезон в Испании с одним голом в 40 матчах Спорт, 19:47
Онлайн-курс Digital MBA от РБК
Объединили экспертизу профессоров MBA из Гарварда, MIT, INSEAD и опыт передовых ИТ-компаний
Оставить заявку
Сафонов отказался опровергнуть возможный переход в ПСЖ Спорт, 19:30
G7 пригрозила санкциями за помощь российскому ВПК Политика, 19:19
Под Белгородом из-за украинского обстрела погибли два человека Политика, 19:13
Ферстаппен впервые в сезоне «Формулы-1» не выиграл квалификацию Спорт, 19:11
В Петербурге нейтрализовали открывшего стрельбу по полиции мужчину Общество, 19:06
В результате взрыва гранаты в квартире в Саратове погиб человек Общество, 19:00
«Манчестер Юнайтед» обыграл «Манчестер Сити» в финале Кубка Англии Спорт, 18:59