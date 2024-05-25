Командиры ВСУ рассказали о проблемах с обороной Часова Яра

Россия продолжает наступление на Часов Яр, а из-за нехватки боеприпасов и личного состава город сложно оборонять, рассказали NYT опрошенные военные ВСУ. С начала года Минобороны России отчиталось уже о десятках занятых сел в ДНР

Фото: Валентин Огиренко / Reuters

Российские войска продолжают наступление на Часов Яр, занимающий господствующее положение на высотах и находящийся примерно в 10 км к западу от Артемовска, тогда как обороняющие город бойцы ВСУ сталкиваются с нехваткой личного состава и боеприпасов. Об этом пишет The New York Times (NYT) со ссылкой на опрошенных командиров ВСУ, действующих в этом районе.

Старший лейтенант и глава подразделения беспилотников 92-й штурмовой бригады Юрий Федоренко с позывным «Ахиллес» сообщил изданию, что в армии наблюдается острый дефицит солдат и боеприпасов, и военнослужащим приходится опираться на использование дронов.

NYT называет Часов Яр «воротами в последнюю часть Донецкой области, которая все еще находится в руках Украины». Газета отмечает, что если российская армия возьмет город, то под угрозой захвата окажутся сразу несколько крупных городов — Константиновка, Дружковка, Краматорск и Славянск. «Без нас русские уже были бы в Киевской области», — сказал NYT Федоренко, отметив важность беспилотников в современной войне.

Он также выразил свое разочарование поведением западных союзников Украины, которые медлят с поставками военной помощи. В пример он привел многомесячную задержку конгрессом США утверждения дополнительного пакета помощи Украине, из-за которой в ВСУ образовался дефицит боеприпасов. «Абсолютно абсурдная ситуация. Представьте себе боксерский поединок, в котором боксеры равны, но один из них может нанести один удар, а его противник — 10 раз», — отметил военный.

Наступление ВС России на Часов Яр, по его словам, продолжается «шаг за шагом», «позиция за позицией». «Там, где наши позиции были очень сильно укреплены, русские применяли управляемые авиационные бомбы, просто выравнивая эти позиции с землей. Вот так они подошли вплотную. <...> Все, что мы можем сделать сейчас с имеющимися у нас дронами, — это замедлить их продвижение», — добавил Федоренко.

С его словами согласился командир 126-й бригады ТРО с позывным «Рул», отметив, что Вооруженные Силы России превосходят ВСУ в огневой мощи и численности. «Это атаки, атаки, атаки. У нас много раненых и много убитых», — отметил военный.

NYT еще в конце апреле писала, что после захвата Северодонецка, Артемовска (укр. Бахмут) и Авдеевки — некогда крупных форпостов ВСУ — российские войска «нацелились» на Часов Яр. По данным газеты, в Киеве надеются, что возобновление военной помощи со стороны США поможет Украине стабилизировать оборонительные линии.

Российское Минобороны в своих сводках неоднократно сообщало о боях в районе Часова Яра и отражении украинских контратак на данном направлении. С начала года военное ведомство отчиталось уже о десятках занятых сел и городов в ДНР, самым крупным из которых стала Авдеевка.

Киев еще в начале апреля заявлял о «самой сложной ситуации» в Часовом Яре с начала конфликта, а в начале мая заместитель руководителя Главного управления разведки (ГУР) Украины генерал-майор Вадим Скибицкий заявил, что падение города — вопрос времени.