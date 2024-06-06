Пушилин сообщил об успехах российских военных в направлении Часова Яра

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Российские войска достигли успехов на авдеевском направлении, у поселка Очеретино к северо-западу от Авдеевки, и в направлении города Часов Яр, сообщил «РИА Новости» глава ДНР Денис Пушилин в ходе Петербургского международного экономического форума (ПМЭФ).

«Мы видим и недавнее освобождение Нетайлово и Уманска, то есть небольшие населенные пункты, но в плане военной составляющей они играют достаточно важную роль. Также видим в направлении Очеретино определенного рода продвижение», — сказал Пушилин.

По словам главы ДНР, на одних участках фронта идет более интенсивное продвижение, на других же применяется тактика закрепления и планомерного продвижения.

«По Часову Яру есть информация, <...> что там отправлены были наемники из «Интернационального легиона». <...> Видели мы уже ее подтверждение и свидетельство со стороны Нидерландов — они заявляли, что там погиб один из граждан Нидерландов», — уточнил Пушилин. Он отметил, что это «не единственная жертва» среди иностранцев, выступивших на украинской стороне.

Российское Минобороны в своих сводках неоднократно сообщало о боях в районе Часова Яра и отражении украинских контратак на данном направлении. С начала года военное ведомство отчиталось уже о десятках занятых сел и городов в ДНР, самым крупным из которых стала Авдеевка.

Киев еще в начале апреля заявлял о «самой сложной ситуации» в Часовом Яре с начала конфликта, а в начале мая заместитель руководителя Главного управления разведки (ГУР) Украины генерал-майор Вадим Скибицкий заявил, что падение города — вопрос времени.