Бельгия решила передать Украине €200 млн доходов с российских активов

Если ранее Бельгия объявляла о планах передать Украине налоги, полученные с российских активов, то теперь речь идет о процентах по ним

Александр Де Кроо (Фото: Sean Gallup / Getty Images)

Брюссель намерен использовать для помощи Киеву €200 млн доходов с замороженных российских активов, заявил премьер-министр Бельгии Александер де Кроо на совместной пресс-конференции с премьером Нидерландов Марком Рютте и президентом Украины Владимиром Зеленским в Гааге.

В конце февраля власти Бельгии сообщали, что страна заморозила российские активы на €58 млрд, а также финансовые транзакции на €191 млрд. В марте Брюссель решил использовать налоги с процентов, полученных от размещения российских активов, на поддержку Украины. А теперь хочет использовать и сами проценты в полном объеме, отметил де Кроо. По его словам, сейчас страна совместно с Еврокомиссией разрабатывает правовую базу для такого шага.

«Использование этих средств на военные нужды Украины и ее восстановление имеет смысл как с экономической точки зрения, так и с точки зрения морали», — заявил премьер (цитата по Het Laatste Nieuws).

В начале апреля издание Le Soir сообщило, что власти Бельгии получили за счет налогов от размещенных в стране российских активов €625 млн.

В Кремле подчеркивали, что если зарубежные страны решат использовать замороженные российские активы для помощи Украине, «это будет фактически прямое воровство». «Нарушение правил, норм в сфере международных финансов, торговли ни к чему хорошему не приводит. А если выразиться простыми словами, это приведет только к проблемам для тех, кто это делает», — отметил президент Владимир Путин.