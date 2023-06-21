Минобороны назвало терактом атаку дронов в Подмосковье
Три беспилотных летательных аппарата попытались атаковать объекты Минобороны в Подмосковье, все они были подавлены средствами радиоэлектронной борьбы и потерпели крушение. Об этом сообщается в телеграм-канале министерства.
В Минобороны обвинили «киевский режим» в попытке осуществить «террористическую атаку».
«В результате неудавшейся террористической атаки пострадавших и разрушений нет», — говорится в сообщении.
Губернатор Московской области Андрей Воробьев утром 21 июня сообщил, что два беспилотника самолетного типа упали при подлете к складам одной из воинских частей — на месте были обнаружены осколки.
ТАСС со ссылкой на источник в правоохранительных органах уточнил, что еще один дрон упал в поле неподалеку от деревни Лукино в Новой Москве. По словам собеседника агентства, все три беспилотника были сбиты средствами радиоэлектронной борьбы.
По данным телеграм-канала «112», в Подмосковье два дрона упали в районе дислокации 15-го мотострелкового полка Таманской дивизии.
В конце мая мэр Москвы Сергей Собянин сообщил об атаке беспилотников, два дома на юго-западе столицы и в Новой Москве получили повреждения, пострадали два человека. Еще несколько беспилотников упали в Подмосковье.
Минобороны России заявило, что ПВО предотвратила атаку на город восьми дронов, в том числе с помощью средств радиоэлектронной борьбы и ЗРК «Панцирь-С».
В начале июня CNN со ссылкой на источники в разведке США сообщил, что Украина создала агентурную сеть в России для диверсий против российских объектов, и начала предоставлять им беспилотники.
До этого, в январе, глава ГУР Минобороны Украины Кирилл Буданов признал, что Киев располагает агентами на территории России, и призвал ожидать больших диверсий, чем уже произошедшие на российских объектах военного назначения.