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Минобороны назвало терактом атаку дронов в Подмосковье

Минобороны назвало терактом атаку дронов в Подмосковье
Киев предпринял очередную попытку атаковать объекты Минобороны России, сообщили в ведомстве. Два беспилотника упали при подлете к складам одной из воинских частей, еще один — в поле у деревни Лукино в Новой Москве

Фото:Vorobiev_live / Telegram Фото:Vorobiev_live / Telegram Фото:Vorobiev_live / Telegram Фото:Vorobiev_live / Telegram Фото:Vorobiev_live / Telegram

Три беспилотных летательных аппарата попытались атаковать объекты Минобороны в Подмосковье, все они были подавлены средствами радиоэлектронной борьбы и потерпели крушение. Об этом сообщается в телеграм-канале министерства.

В Минобороны обвинили «киевский режим» в попытке осуществить «террористическую атаку».

«В результате неудавшейся террористической атаки пострадавших и разрушений нет», — говорится в сообщении.

Губернатор Московской области Андрей Воробьев утром 21 июня сообщил, что два беспилотника самолетного типа упали при подлете к складам одной из воинских частей — на месте были обнаружены осколки.

ТАСС со ссылкой на источник в правоохранительных органах уточнил, что еще один дрон упал в поле неподалеку от деревни Лукино в Новой Москве. По словам собеседника агентства, все три беспилотника были сбиты средствами радиоэлектронной борьбы.

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По данным телеграм-канала «112», в Подмосковье два дрона упали в районе дислокации 15-го мотострелкового полка Таманской дивизии.

В конце мая мэр Москвы Сергей Собянин сообщил об атаке беспилотников, два дома на юго-западе столицы и в Новой Москве получили повреждения, пострадали два человека. Еще несколько беспилотников упали в Подмосковье.

Минобороны России заявило, что ПВО предотвратила атаку на город восьми дронов, в том числе с помощью средств радиоэлектронной борьбы и ЗРК «Панцирь-С».

В начале июня CNN со ссылкой на источники в разведке США сообщил, что Украина создала агентурную сеть в России для диверсий против российских объектов, и начала предоставлять им беспилотники.

До этого, в январе, глава ГУР Минобороны Украины Кирилл Буданов признал, что Киев располагает агентами на территории России, и призвал ожидать больших диверсий, чем уже произошедшие на российских объектах военного назначения.

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Виктория Громова Виктория Громова
Минобороны Россия Украина теракт
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