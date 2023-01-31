Разведка Украины признала наличие диверсантов в России и вербовку россиян

Киев помогает россиянам, которые хотят изменений курса страны, с ними «легко работать», заявил Буданов. Он отметил, что в России есть украинские агенты. Закон в России грозит пожизненным заключением за участие в диверсиях

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Украина располагает агентами на территории России, следует ожидать больших диверсий, чем уже произошедшие на российских объектах военного назначения, заявил генерал-майор, руководитель Главного управления разведки Минобороны Украины Кирилл Буданов в интервью The Washington Post.

«Это разрушило их иллюзии о безопасности. <...> Есть люди, которые закладывают взрывчатку. Есть беспилотные летательные аппараты. До тех пор, пока территориальная целостность Украины не будет восстановлена, внутри России будут проблемы», — сказал глава украинской разведки.

Буданов при этом не подтвердил журналистам, что его подчиненные стоят за ударами по военному аэродрому со стратегическими бомбардировщиками в Энгельсе. На территории России «есть люди, с которыми легко работать, люди, которые понимают, что Россия должна быть другой», продолжил он, указав, что Киев оказывает таким россиянам поддержку.

Буданов был единственным украинским чиновником, кто предупреждал власти страны о возможном введении российских войск на Украину за несколько месяцев до 24 февраля. Однако власти Украины скептически относились к этой информации, большинство чиновников полагали, что конфликт, если начнется, то будет ограничен Донбассом. Накануне начала боев, по словам генерал-майора, он опасался, что данные не подтвердятся и он может лишиться работы. «Мне, в частности, сказали, что он начнется в 4 утра. Звучит очень странно, но я боялся, что все пойдет не так, как должно», — пояснил он.

Глава разведки усомнился, что российский президент Владимир Путин может применить ядерное оружие, если украинские войска нападут на Крым: «Это неправда. И Крым вернется к нам. Я вам больше скажу: все началось в Крыму в 2014 году, там все и закончится».

«Это тактика запугивания. <...> Россия — страна, от которой можно ожидать многого, но не откровенного идиотизма. Извините, но этого не произойдет. Нанесение ядерного удара приведет не только к военному поражению России, но и к ее краху. И они это прекрасно осознают», — подчеркнул Буданов.

Минобороны России несколько раз сообщало об атаке украинских беспилотников в районе аэродрома Энгельс для «выведения из строя российских самолетов дальней авиации». В начале декабря погибли три российский военных, обшивка корпуса двух самолетов получила «незначительные повреждения». В тот же день военные сбили дрон близ аэродрома Дягилево в Рязанской области, погибли три военнослужащих, четверо были ранены.

В конце декабря Минобороны России снова отчиталось об атаке трех украинских беспилотников на аэродром Энгельс. Ведомство отметило, что средства ПВО сбили дрон, но из-за падения обломков погибли трое военных. Авиатехника не пострадала.

В конце прошлого года в России ввели уголовное наказание вплоть до пожизненного лишения свободы за создание диверсионного сообщества, обучение и содействие диверсиям и их финансирование и пропаганду, его подписал президент. Законом также запрещено прохождение обучения для совершения диверсий — от 15 до 20 лет заключения либо пожизненное.

Один из соавторов закона, глава думского комитета по безопасности Василий Пискарев заявил в середине декабря, что в 2022 году число диверсий резко выросло и достигло 21, тогда как в 2021 году зарегистрировали только одно такое преступление. Наказание в виде пожизненного заключения депутат назвал совершенно оправданным.