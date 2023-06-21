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Атака беспилотников на Москву ,  
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В Новой Москве и Подмосковье упали три беспилотника

Губернатор Воробьев: в Подмосковье два дрона сбиты при подлете к военным складам
Губернатор Подмосковья Андрей Воробьев сообщил, что два беспилотника упали утром при подлете к складам одной из воинских частей. ТАСС сообщал, что в Новой Москве и Подмосковье были сбиты три дрона
Фото: Vorobiev_live / Telegram
Фото: Vorobiev_live / Telegram

В Новой Москве и Подмосковье с помощью средств радиоэлектронной борьбы (РЭБ) были сбиты три беспилотника, пишет ТАСС со ссылкой на источник в правоохранительных органах. О падении трех дронов также сообщают телеграм-каналы Mash и Baza.

По данным агентства, один дрон упал в поле в районе деревни Лукино в Новой Москве, еще два беспилотных аппарата были сбиты в Подмосковье «в районе [дислокации] Таманской дивизии». Собеседник ТАСС уточнил, что повреждений на земле нет. Телеграм-канал 112 также писал, что два дрона упали в районе 15-го мотострелкового полка Таманской дивизии в Подмосковье.

Губернатор Подмосковья Андрей Воробьев сообщил, что два беспилотника самолетного типа упали около 5:30 и 5:50 мск при подлете к складам одной из воинских частей. «Осколки обнаружены, разрушений и пострадавших нет. Спецслужбы занимаются, ведется проверка, территория сейчас оцеплена. Прошу жителей сохранять спокойствие», — написал он в своем телеграм-канале.

Утром 30 мая мэр Москвы Сергей Собянин сообщил об атаке беспилотников, два дома на юго-западе столицы и в Новой Москве получили небольшие повреждения. Пострадали два человека. Несколько беспилотников также упали в Подмосковье. По словам губернатора, в Московской области сработали средства ПВО, которые сбили несколько дронов на подлете к столице.

Минобороны заявляло, что ПВО удалось предотвратить атаку на город восьми дронов. Из них три подавили средствами радиоэлектронной борьбы, а пять сбили зенитным ракетно-пушечным комплексом «Панцирь-С» в Подмосковье. Министр обороны Сергей Шойгу назвал атаку террористической акцией. Следственный комитет возбудил уголовное дело о теракте (ст. 205 УК).

Президент Владимир Путин оценил работу системы ПВО Москвы «как штатную, удовлетворительную». «Хотя есть над чем работать», — признал он.

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Расположение атакованных беспилотниками жилых домов в Москве и предварительный список мест падения сбитых беспилотников в Московской области (Фото: сервис &laquo;Яндекс.Карты&raquo;)
Расположение атакованных беспилотниками жилых домов в Москве и предварительный список мест падения сбитых беспилотников в Московской области (Фото: сервис «Яндекс.Карты»)
Расположение атакованных беспилотниками жилых домов в Москве и предварительный список мест падения сбитых беспилотников в Московской области&nbsp;(Фото: сервис &laquo;Яндекс.Карты&raquo;)
Расположение атакованных беспилотниками жилых домов в Москве и предварительный список мест падения сбитых беспилотников в Московской области (Фото: сервис «Яндекс.Карты»)

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Елена Чернышова
Новая Москва Подмосковье беспилотники
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