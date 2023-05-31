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Песков фразой про бюргеров ответил на заявление Берлина о дронах в Москве

Песков заявил об экономических последствиях для ФРГ из-за участия в конфликте на Украине
Правительство Германии заявило, что у Киева есть право наносить удары по России. В Кремле заявили о последствиях для экономики из-за участия Берлина в конфликте на Украине
Последствия атаки беспилотников в Москве
Последствия атаки беспилотников в Москве (Фото: Михаил Гребенщиков / РБК)

Властям европейских стран, которые «по уши влезли» в конфликт на Украине, придется отвечать перед своими гражданами за негативные экономические последствия своей политики, заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков корреспонденту ВГТРК Павлу Зарубину.

Так он ответил на заявление официального представителя правительства Германии Штеффена Хебештрайта, который выразил мнение, что международное право дает Киеву право «наносить удары по территории России в целях самообороны», когда его спросили об атаке дронов на Москву.

Экономика Германия вошла в рецессию, а инфляция устойчиво держится на уровне 7%, заявил Песков. «Бюргеры этого терпеть не будут. Они не любят выходить из зоны комфорта», — считает он.

Песков добавил, что власти Германии «кормят русофобией» население, но это действует до определенного момента, а потом «перестает работать, когда денег в кармане становится меньше».

30 мая власти Москвы сообщили об атаке беспилотников на несколько зданий в столице. По словам мэра Сергея Собянина, никто «серьезно не пострадал», два человека обратились на медпомощью, здания получили незначительные повреждения. Несколько беспилотников ПВО сбили на подлете к Москве. Минобороны сообщило, что всего в атаке участвовали восемь беспилотников, и назвало произошедшее «террористической акцией». СК возбудил дело о теракте. МИД обвинил в причастности к атаке Украину и пообещал «жесткие меры».

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Кирилл Соколов Кирилл Соколов
Дмитрий Песков Германия дроны беспилотники Москва
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