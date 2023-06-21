Число погибших при наводнении после разрушения Каховской ГЭС возросло до 41

Число погибших при наводнении в Херсонской области выросло до 41

Глава правительства Херсонской области Андрей Алексеенко сообщил об улучшении ситуации в Новой Каховке и Алешкинском округе, где вода почти спала. Ранее он говорил о 35 погибших

Фото: МЧС России

Число погибших в результате катастрофы на Каховской ГЭС увеличилось до 41 человека, сообщил председатель правительства Херсонской области Андрей Алексеенко в телеграм-канале.

18 июня Алексеенко говорил о 35 погибших.

По состоянию на утро 21 июня Новая Каховка «постепенно выходит из режима ЧС по наводнению», написал он.

В Алешкинском округе вода почти спала — сейчас она остается только в низинах. При этом населенные пункты Голопристанского округа еще подтоплены.

По словам министра внутренних дел Украины Игоря Клименко, на правом берегу Херсонской области, который контролирует Киев, остаются подтопленными 595 домов, 21 человек погиб, еще 28 получили ранения.

Накануне днем врио губернатора Владимир Сальдо сообщал, что с затопленных территорий Новокаховского городского, Алешкинского и Голопристанского муниципальных округов эвакуировали 8,1 тыс. человек. 115 были госпитализированы.

6 июня обрушилась плотина Каховской ГЭС, расположенной по течению Днепра выше Херсона (левый берег контролируют российские военные, правый — украинские). В результате были затоплены населенные пункты по обеим сторонам реки.

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Москва и Киев обвинили друг друга в разрушении ГЭС. Президент Владимир Путин заявлял, что украинские военные целенаправленно наносили удары из реактивных систем залпового огня HIMARS по Каховской ГЭС.

Российское МЧС оценило ущерб от катастрофы в более чем 1,2 млрд руб., Алексеенко — в 11,5 млрд руб., а глава украинской Херсонской обладминистрации Александр Прокудин — в €1,5 млрд. В ООН сообщили о значительном ухудшении гуманитарной ситуации, экологи предупредили о губительных процессах для окружающей среды.

Врио губернатора Херсонской области Владимир Сальдо говорил, что к восстановлению Каховской ГЭС можно будет приступить, когда украинские войска будут отодвинуты «на безопасное расстояние».