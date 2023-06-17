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Разрушение Каховской ГЭС ,  
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Сальдо назвал сроки возвращения воды в Каховском водохранилище в русло

Владимир Сальдо: Каховское водохранилище вернется к русловым отметкам к 19 июня
Разрушение плотины Каховской ГЭС привело к обмелению Каховского водохранилища. Уровень воды там достиг семи метров, накануне говорил Сальдо
Фото: Алина Смутко / Reuters
Фото: Алина Смутко / Reuters

Уровень воды в Каховском водохранилище вернется к русловым отметкам к 19 июня, написал в своем телеграм-канале врио губернатора Херсонской области Владимир Сальдо. Накануне он сообщил, что уровень воды в водохранилище сильно снижается и достиг семи метров.

«По предварительным расчетам гидрологов, сработка водохранилища до русловых отметок произойдет к 19 июня», — сообщил он.

Сработка водохранилища — уменьшение запасов воды в водохранилище в течение интервала времени, когда расходы воды из водохранилища превышают приток.

По словам Сальдо, вода отступила в Новокаховском и Алешкинском округах, в городе Голая Пристань ее уровень составляет 0,05 метра. В целом по области из-под воды освободились более 4 тыс. домов, причем в окрестностях Новой Каховки это касается всех жилых объектов, сообщил он.

В районах, где вода отступила, проводится ликвидация последствий бедствия: откачка воды из зданий, сушка, вывоз мусора, дезинфекция, рассказал врио губернатора. По его словам, полностью восстановлено электроснабжение в Новой Каховке, частично в Алешках и Голой Пристани.

Как сообщил Сальдо, темпы эвакуации снижаются, большинство людей вывезены из зоны подтопления, за всё время — более 7,8 тыс. человек, 2 тыс из них находятся в пунктах временного размещения. Госпитализированы 103 человека. Накануне губернатор говорил, что число погибших достигло 25 человек.

Разрушение плотины Каховской ГЭС произошло 6 июня, привело к неконтролируемому сбросу воды в Днепр и затоплению населенных пунктов по обе стороны реки (правый контролирует Украина, левый — Россия).

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Москва назвала разрушение плотины Каховской ГЭС преднамеренной диверсией ВСУ. Киев заявил о причастности Москвы, позднее президент Украины Владимир Зеленский говорил, что у него сейчас нет доказательств, что за произошедшим стоит российская сторона.

На фоне прорыва плотины произошло обмеление Каховского водохранилища. Вода оттуда используется для Запорожской АЭС. Посетивший станцию глава МАГАТЭ Рафаэль Гросси 15 июня сообщил, что АЭС хватает воды для охлаждения.

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Кирилл Соколов Кирилл Соколов
Каховское водохранилище Владимир Сальдо
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