Удалось ли Блинкену стабилизировать отношения США и Китая

Госсекретарь США Энтони Блинкен завершил поездку в Пекин, где был принят на самом высоком уровне. Обе стороны заинтересованы в том, чтобы снизить напряженность в отношениях и пойти на «ограниченное сближение», говорят эксперты

Энтони Блинкен и Си Цзиньпин (Фото: Li Xueren / XinHua / Global Look Press)

Получасовая встреча с Си

Госсекретарь США Энтони Блинкен в понедельник, 19 июня, встретился в Пекине с председателем КНР Си Цзиньпином. Их 35-минутная встреча завершила двухдневное пребывание госсекретаря в китайской столице.

В преддверии визита Госдепартамент обозначил три цели поездки: установить двусторонние каналы связи, с тем чтобы соперничество двух стран не переросло в конфликт, выступить в защиту интересов и ценностей США и изучить сферы, в которых было бы возможно транснациональное сотрудничество, включая вопросы климата и макроэкономической стабильности. Сам Блинкен сказал, что приехал в Пекин, чтобы укрепить каналы связи на высоком уровне, прояснить позиции и намерения сторон в тех сферах, где есть разногласия, а также изучить области, в которых Вашингтон и Пекин могли бы работать вместе, включая глобальные проблемы.

«Мы сделали все это», — отметил госсекретарь на итоговой пресс-конференции, уточнив, что США «не собираются добиваться успеха в каждом вопросе», но при этом сторонам удалось достичь прогресса в ряде областей. «Но опять же, я хочу подчеркнуть, что ничего из этого не решается одним визитом, одной поездкой, одним разговором. Это процесс», — подчеркнул Блинкен.

Встреча госсекретаря с главой КНР изначально не была официально анонсирована, и вопрос, состоится ли она, был главной интригой поездки. Тот факт, что переговоры состоялись, пусть и заняли всего полчаса, можно считать успехом, отмечает Politico, поясняя, что отказ Си принять госсекретаря мог бы быть расценен как «намеренное пренебрежение» на фоне того, что двумя днями ранее он принимал Билла Гейтса.

«Миру нужны в целом стабильные китайско-американские отношения, и от того, смогут ли Китай и США поладить, зависит будущее и судьба человечества», — приводит CNN слова китайского лидера со ссылкой на стенограмму китайской стороны. «Китай уважает интересы США и не будет бросать вызов США или заменять их. Точно так же США должны уважать Китай и не наносить ущерба законным правам и интересам Китая», — добавил Си. Согласно американской версии стенограммы, Си заявил, что взаимодействие между странами «всегда должно основываться на взаимном уважении и искренности», и выразил надежду, что визит Блинкена в Пекин поможет стабилизировать двусторонние отношения.

Блинкен отметил, что прилетел в КНР по просьбе президента Джо Байдена, который считает, что обе страны несут «обязательства и ответственность за управление отношениями» и что США этому привержены.

Последний раз госсекретарь США посещал Китай в 2018 году — это был Майк Помпео из республиканской администрации Дональда Трампа. Визит Блинкена должен был состояться еще в начале февраля 2023 года, но был отложен на неопределенный срок после инцидента с китайским аэростатом, обнаруженным и сбитым в воздушном пространстве США.

Многочасовые переговоры накануне

В первый день поездки Блинкен провел переговоры с главой МИД КНР Цинь Ганом. Как отметил министр, отношения двух стран находятся на самом низком уровне с момента их установления, что не соответствует интересам двух народов. Причина такого положения — в разногласиях по вопросу Тайваня. Пекин призывает Вашингтон придерживаться соблюдения принципа «одного Китая», согласно которому Тайвань является не независимым государством, а частью КНР. При этом США не признают независимость Тайваня, но развивают отношения с Тайбеем, несмотря на протесты КНР. «Политика Китая в отношении США остается последовательной и стабильной. Он в основном руководствуется принципами взаимного уважения, мирного сосуществования и взаимовыгодного сотрудничества, выдвинутыми председателем Си Цзиньпином», — отметил также Цинь, согласно аккаунту официального представителя МИД КНР Хуа Чуньин в Twitter.

Встреча госсекретаря и министра продолжалась более 7,5 часа, что намного превысило отведенное регламентом время. Блинкен и Цинь договорились продолжать консультации, госсекретарь пригласил своего коллегу в США — китайский министр выразил готовность приехать «в удобное для обеих сторон время». Госдепартамент оценил состоявшийся диалог как «откровенный, содержательный и конструктивный».

Затем Блинкен встретился с куратором китайской дипломатии в ЦК Компартии Китая Ван И, их беседа продолжалась три часа, вновь обсуждалась ситуация вокруг Тайваня. Ван И во многом повторил оценки американо-китайских отношений, данные Цинь, подчеркнув невозможность компромисса по Тайваню. Ван отметил, что отношения Китая и США зашли в тупик и находятся в критической ситуации. По его мнению, сторонам следует сделать выбор между сотрудничеством и конфликтом. Ван И предложил Блинкену «глубоко задуматься и работать с Китаем, чтобы совместно урегулировать разногласия и избежать стратегических неожиданностей».

Как США определяют свою политику в отношении Китая О подходе нынешней американской администрации к отношениям с Пекином накануне визита Энтони Блинкена рассказал координатор по делам регионов Индийского и Тихого океанов в Совете национальной безопасности Белого дома Курт Кэмпбелл. «Мы конкурируем с Китаем, но мы не ищем конфликта, конфронтации или новой холодной войны. Мы выступаем за ответственное отношение к конкуренции», — сказал он 14 июня на брифинге для журналистов по пути из Нью-Дели. По его словам, политика США к Китаю состоит из следующих основных компонентов. Во-первых, двухпартийный подход, который подразумевает консенсус между демократами и республиканцами на китайском направлении. Во-вторых, масштабные вложения в производство — в частности, связанное с основополагающими технологиями. В числе таких шагов двухпартийный Закон об инфраструктуре, который предполагает вложение $1,2 трлн в эту сферу, Закон о чипах и науке, который предоставляет $52,7 млрд на внутренние исследования и стимулирование производства полупроводников, и Закон о снижении инфляции, который по плану должен привлечь $737 млрд. Кроме того, укрепление союзов и партнерств за рубежом. Здесь Кэмпбелл привел в пример саммит в формате QUAD (Австралия, Индия, США, Япония), оборонное партнерство AUKUS (Австралия, Великобритания, США), первый саммит США с государствами АСЕАН в Вашингтоне, саммит США и тихоокеанских островных государств, а также укрепление связей Штатов с Евросоюзом, Японией, Республикой Корея, Филиппинами. «У нас ясный взгляд на КНР. Мы знаем, что попытки сформировать или реформировать Китай в течение нескольких десятилетий потерпели неудачу. И мы ожидаем, что Китай будет рядом и будет крупным игроком на мировой арене до конца нашей жизни», — заключил Кэмпбелл, отметив, что Китай неизбежно «будет предпринимать провокационные шаги — от Тайваньского пролива до Кубы — и мы будем давать отпор», в том числе «управлять напряженностью с помощью дипломатии».

Ограниченный успех

По итогам визита госсекретарь сообщил, что темами его бесед с представителями КНР были также украинский конфликт и ситуация вокруг КНДР. По его словам, он получил заверения Пекина в том, что тот не будет поставлять смертоносные вооружения России, и «мы не видели никаких доказательств, противоречащих этому». «Тем не менее нас постоянно беспокоят китайские фирмы, компании, которые могут предоставлять технологии, которые Россия могла бы использовать для продвижения своей агрессии в Украине. И мы попросили китайское правительство проявлять большую бдительность в этом отношении», — сказал Блинкен. Также госсекретарь констатировал, что ему не удалось договориться о возобновлении контактов по военной линии (30 мая Китай отклонил предложение США о проведении встречи министров обороны двух стран в кулуарах форума по безопасности «Диалог Шангри-ла» в Сингапуре, который был запланирован на 2–4 июня).

По мнению профессора в области международных отношений Колледжа Гамильтона Алана Кафруни, переговоры Блинкена в Китае представляют собой попытку обеих сторон стабилизировать отношения. «Был достигнут некоторый ограниченный прогресс в отношении авиаперевозок, студенческих обменов (более 300 тыс. китайских студентов учатся в США) и готовности улучшить коммуникации. Однако Китай отказался возобновлять контакты по военной линии до тех пор, пока Вашингтон сохраняет в силе санкции против министра обороны КНР. В более общем плане нет никаких свидетельств прогресса по вопросу Тайваня или более широкой стратегии сдерживания США, в которую вовлечены Европа и Япония. В то же время усиливаются антикитайские настроения на двухпартийной основе в контексте выборов 2024 года», — сказал Кафруни РБК.

По его мнению, это структурные факторы, по которым компромисс недостижим. При этом, несмотря на воинственную риторику (в первую очередь американскую в связи с политикой «Одного Китая»), торговый оборот между странами растет и экономическая стабильность в каждой из стран сильно зависит от другой. Также Кафруни отметил недавние визиты главы J.P.Morgan Джеймса Даймона, главы Tesla Илона Маска и Билла Гейтса в Пекин, что, по его мнению, также сыграло роль в «ограниченном сближении» сторон.

Поездка Блинкена в КНР была нужна для того, чтобы хотя бы немного уменьшить ту напряженность, которая возникла между Пекином и Вашингтоном в последнее время и которая серьезно влияет на мировую торговлю, в том числе и на торговлю с США, указал в разговоре с РБК директор Института стран Азии и Африки МГУ Алексей Маслов. Вторая причина, по словам эксперта, это очень серьезные проблемы, которые возникли в Восточной Азии, и общая дестабилизация мировой ситуации. «Странам нужна была встреча, чтобы обозначить свои позиции по ключевым вопросам. Это вопрос Тайваня, вопрос возможности расширения торговли, а для американцев во многом возможность защитить свой бизнес в Китае, который измеряется миллиардами долларов. Нужно было показать всему миру, что страны находятся в переговорном процессе, а дальше уже можно в течение нескольких лет дотягивать до совершенства всю эту ситуацию», — резюмировал Маслов.