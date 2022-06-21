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Военная операция на Украине ,  
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Токаев призвал Россию и Украину к «доброй воле» для решения конфликта

Россия и Украина могут достичь мира при условии помощи от ООН, однако организация впервые настолько разобщена, сказал Токаев. Он уверен, что даже во время холодной войны в ООН было большее единение, чем сейчас
Касым-Жомарт Токаев
Касым-Жомарт Токаев (Фото: akorda.kz)

Казахстан является другом обеих сторон конфликта на Украине, необходимо продолжить переговоры между Москвой и Киевом по мирному урегулированию, но ООН при этом находится в состоянии кризиса. Об этом заявил президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев на специальной панельной сессии Катарского экономического форума. Трансляция шла на YouTube.

Его спросили, какие существуют перспективы решения конфликта на Украине.

«Я думаю, прежде всего — добрая воля обоих государств. Но в то же время — поддержка международного сообщества. К сожалению, международное сообщество разделено. Совет Безопасности [ООН сейчас] — это грустная история», — заявил Токаев.

По его мнению, ООН прежде никогда не оказывалась в настолько плохой ситуации, поскольку даже во времена холодной войны организация демонстрировала гораздо большее единение, чем сейчас. Президент Казахстана рассказал, что весьма обеспокоен будущим ООН, однако твердо убежден в необходимости солидарности и единства стран мира. Позитивное влияние ООН должно повлиять на Россию и Украину на их пути к миру, подчеркнул Токаев.

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Давид Арахамия

В середине июня на ПМЭФ Токаев назвал Донецкую и Луганскую народные республики «квазигосударственными территориями», указав, что Казахстан не будет их признавать — как в случае с Тайванем, Косово, Южной Осетией и Абхазией. Международное право держится на Уставе ООН, сказал президент Казахстана, однако сейчас вступили в противоречие два основополагающих принципа этого документа: право наций на самоопределение и территориальная целостность государств.

«Если право нации на самоопределение в реальности будет реализовано на всем земном шаре, то вместо 193 государств, которые сейчас входят в состав ООН, на Земле возникнет более 500 или 600 государств. Конечно же, это будет хаос», — добавил он.

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Саммари

Россия признала независимость ЛНР и ДНР, президент Владимир Путин подписал соответствующий указ 21 февраля. После этого главы республик Леонид Пасечник и Денис Пушилин обратились к российскому президенту помочь в отражении «агрессии» со стороны Украины. Путин объявил о начале специальной военной операции на Украине.

Украина в ответ ввела военное положение, объявила о мобилизации и разорвала дипломатические отношения с Россией.

Песков раскритиковал «стилистику» Киева после слов Арахамии о переговорах
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Фото:Генконсульство РФ / ТАСС

С конца февраля делегации России и Украины провели несколько личных встреч, в последний раз они встретились в конце марта в Стамбуле. По итогам переговоров стороны обменялись письменными предложениями по мирному урегулированию ситуации.

Однако уже в начале апреля диалог был приостановлен. Украинский президент Владимир Зеленский говорил, что переговоры могут продолжиться лишь при условии, что Россия вернет взятые под контроль регионы. В МИД России при этом усомнились, что Киев заинтересован в поиске мирного решения конфликта.

Глава украинской делегации Давид Арахамия в середине июня допустил, что Киев вернется к переговорам после контрнаступления сил Украины. «Более чем красноречивая демонстрация переговоров по-украински», — оценил его слова пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков.


Авторы
Теги
Михаил Добрунов Михаил Добрунов
Казахстан Касым-Жомарт Токаев Украина переговоры ООН

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Профессиональная аналитика
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